Новые послабления для бизнеса приняты в Казахстане

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ослабляющий контроль в сфере бизнеса. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Закон получил название "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел РК".

Ранее изменения анонсировал глава Министерства национальной экономики РК Асет Иргалиев на пленарном заседании сената.

"Новые подходы регулирования с "чистого листа" предусматривают совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и бизнеса, внедрение принципа "1 in 2 out", реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности бизнеса и совершенствование государственного контроля", – сказал Иргалиев.

Как отметил глава Миннацэкономики, чтобы исключить рост избыточных и неэффективных требований к бизнесу, будут законодательно определены условия установления требований. Введение принципа "1 in 2 out" предполагает, что при введении государством нового требования будут отменяться два действующих в той же области правового регулирования.

Кроме того, будет создан Реестр обязательных требований, который станет единым информационным ресурсом, содержащим перечень всех требований для бизнеса в виде нормативно-правовых актов (НПА) и иных документов. В Реестре будут определены сроки рассмотрения НПА на соответствие новой регуляторной политике. В случае несоответствия правовые акты будут пересмотрены или отменены.

По словам Иргалиева, законодательно закрепится запрет на требование предоставления отчетности, по которым не будет внедрена и обеспечена автоматизация их предоставления. В результате, государственный орган не сможет требовать предоставление отчетности в бумажной форме, если он не создал возможность предоставления отчетности в альтернативной – электронной форме.

Законопроектом предусматривается реформа системы государственного контроля и надзора. Новые формы госконтроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям.

Проектом также предполагается освобождение органов внутренних дел от непрофильных функций путем передачи в Министерство труда и социальной защиты населения функций, связанных с межведомственной координацией в области миграции населения; в Министерство здравоохранения - функций и полномочий по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях; местным исполнительным органам функций по оказанию социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации.

"Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности", – заключил министр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949413-tokaev-podpisal-zakon-smyagchayuschiy-trebovaniya-v-biznesmenam/