Казахстанским чиновникам разрешат таксовать

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Глава Агентства по делам госслужбы на брифинге в СЦК сообщила о возможности внесения поправок в законы страны с тем, чтобы чиновники имели возможность подрабатывать в свободное от работы время, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, планируют ли власти предоставить госслужащим возможность иметь дополнительный заработок. Сейчас по закону они могут заниматься параллельно только преподавательской, научной или иной творческой деятельностью.

"На сегодняшний день в законодательстве такая норма отсутствует, но в будущем предусматриваем такую норму, поправки разрабатываем", - сказала в ответ Анар Жаилганова.

При этом, она добавила, что речь не идет о том, чтобы разрешить им заниматься бизнесом.

"Нет, не предпринимательством. Вот, например, работать таксистом в свободное от работы время. Дополнительно чтобы мог заработать, если нужны дополнительные средства на содержание семьи.

Соответствующие поправки сейчас готовим. Но это еще не принятая норма. А предпринимательством заниматься будет запрещено", - резюмировала она.

Напомним, что сегодня в АДГС высказались о госнаградах к 30-летию независимости, а также пообещали провести проверку подчиненных акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева на предмет "переезда" вслед за своим начальником в регион после его назначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948738-kazahstanskim-chinovnikam-razreshat-taksovat/