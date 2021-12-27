"Там перекосов быть не может": о госнаградах к 30-летию независимости высказались в АДГС

Госнаграды. Архивное фото: Акорда

Зампред Агентства по делам госслужбы Марат Дауешов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, как осуществляется выбор кандидатов на получение госнаград и медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что в честь 30-летия независимости республики было проведено награждение по всему Казахстану, среди награжденных были чиновники.

При этом, журналисты указали на то, что выбор кандидатов подвергался сомнению общественностью, и в СМИ не раз писали о том, чем они "отличились".

"Наградили, например, директора степногорской школы, где подростки устраивали дедовщину; руководителя управления цифровизации в Алматы, хотя он предложил журналистам заключить соглашение о неразглашении сведений, тогда как он должен был давать эту информацию открыто; руководителя управления общественного здравоохранения при том, что она два раза незаконно открыла больничные листы. И таких примеров много. Не обесценивает ли выбор таких кандидатов награду?" - поинтересовались они.

В ответ руководитель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова сообщила, что каждый госорган сам определяет списки.

"Мы не касаемся этого. Если руководитель этого госоргана счел его достойным награды, то сами вводят представление в Администрацию президента. Думаю, они проходят большую проверку, достоин ли он этой награды или нет.

Мы тоже представляли списки, но смотрели на стаж работы кандидатов, на результаты его работы. Думаю, остальные госорганы исходили из этого же принципа", - сообщила она.

Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Марат Дауешов, в свою очередь, сообщил, что по выбору кандидатов для награждения проводится огромная работа.

"Изучается трудовой путь не только за последний год-два, а полностью анализируется весь трудовой путь госслужащего.

Я бы сказал, что в степногорской спортивной школе, что происходило: да, там такое было, но этот человек там уже не работает, он работает в другом месте. Кроме негативных этих вещей, в его трудовой деятельности, я уверен, было много хороших моментов, хороших результатов, наверняка, он добивался.

Хотел бы еще раз сказать, что большая работа проводится именно в вопросе выбора кандидатов для награждения госнаградами: представительная комиссия, которую возглавляет госсекретарь РК, занимается этим вопросам. Поэтому думаю, там перекосов быть не может", - резюмировал спикер.

Напомним, что ранее первый заместитель главы Администрации президента Даурен Абаев ответил на возмущения казахстанцев относительно госнаград к 30-летию независимости.

По его словам, юбилейными медалями поощрили широкий круг деятелей в разных регионах и в разных сферах за весомый вклад в развитие страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948723-tam-perekosov-byt-ne-mozhet-o-gosnagradah-k-30-letiyu-nezavisimosti-vyskazalis-v-adgs/