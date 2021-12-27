Подчиненных Сапарбаева проверят из-за "переезда" в Жамбылскую область

Бердибек Сапарбаев. Фото: gov.kz

На онлайн-брифинге в СЦК представителей Агентства по делам госслужбы спросили, какие меры они принимают, если после назначения чиновника на новую должность в Казахстане за ним переезжают его подчиненные, передает корреспондент NUR.KZ.

В пример журналисты привели переезд подчиненных Бердибека Сапарбаева, который в начале 2020 года стал акимом Жамбылской области.

"На законодательном уровне такие вещи исключены, этого быть не может. По каким-то другим причинам они могут поехать, но просто так переместить человека с одного места на другое нынешнее законодательство уже не позволяет.

Если появляются такие факты, мы информируем руководство этого госоргана, либо вышестоящий госорган об этом", - заявил замглавы агентства Марат Дауешов.

Журналисты ответили, что в случае с Сапарбаевым это является конкретным фактом.

"Хорошо, давайте мы проверим этот факт по Жамбылской области. Если такой есть, мы будем писать заключение в Администрацию президента", - пообещал Дауешов.

Напомним, ранее журналисты спросили у акима Сапарбаева о размере его зарплаты. Он отказался называть сумму, заявив, что она такая же, как и у других акимов.

Кроме того, в начале августа стало известно, что Сапарбаев назначил уволенного по поручению Токаева экс-акима Тараза на новую должность. После этого аким Жамбылской области получил выговор от президента и освободил бывшего градоначальника от занимаемого поста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948713-podchinennyh-saparbaeva-proveryat-iz-za-pereezda-v-zhambylskuyu-oblast/