Раимкулова призналась, что подавала прошение об отставке после провала на Олимпиаде

Актоты Раимкулова. Фото: primeminister.kz

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова на брифинге в СЦК ответила на вопрос о том, не считает ли она, что ей следует уйти в отставку, особенно после провала на Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга представители СМИ отметили, что были случаи, когда Раимкулова путала виды спорта и клубы.

"В ваш адрес звучит очень много критики и вы, наверняка, это читали и знаете, особенно после Олимпиады - провал и так далее.

Не считаете ли вы, что вам нужно уйти в отставку? Согласны ли вы с тем, что культура и спорт не должны существовать вместе и спорт нужно отделять от культуры в отдельное ведомство?" - поинтересовались журналисты.

Министр же в ответ сообщила, что и сама ранее просила об отставке.

"Мы все люди, иногда можем просто ошибиться. Вопрос об отставке мне уже задавали. Я прошение об отставке подавала руководству, но оно не было принято", - добавила глава Министерства культуры и спорта РК.

Отвечая на вторую часть вопроса, она сообщила, вопрос касательно того, будет ли министерство отвечать и за культуру, и за спорт, будет решать руководство страны.

"Мы выполняем свою работу и стараемся делать это как можно лучше", - резюмировала Раимкулова.

Ранее президент страны высказывался об итогах Олимпиады, заявив, что результат не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта.

Что же касается прошедшей Олимпиады, на ней Казахстан завоевал лишь бронзовые медали. Всего отечественные спортсмены получили 8 наград и остановились на 83-м месте в общекомандном зачете. Этот результат стал самым худшим за всю историю участия нашей страны в Олимпийских играх.

При этом бывший глава МКС РК Арыстанбек Мухамедиулы раскритиковал нового министра из-за результатов Олимпиады и заявил, что она обязана уйти в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947976-raimkulova-priznalas-chto-podavala-proshenie-ob-otstavke/