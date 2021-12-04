Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал Крым российским

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев во время фильма "Qazaq. History of The Golden Man", основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, рассказал, почему Казахстан в 2014 году воздержался от признания Крыма российским.

"Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией - прим. ред.). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", - сказал первый президент Казахстана.

При этом Нурсултан Назарбаев отметил, что и украинскую сторону Казахстан тогда не поддержал. Хотя бывший президент Петр Порошенко просил его выступить за позицию Украины и против России.

"Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит", - пояснил Елбасы.

Ранее Нурсултан Назарбаев во время документального фильма "Казах. История золотого человека" также рассказал, как россияне забыли 600 кг обогащенного урана в Казахстане. Еще сообщил, почему создали Семипалатинский полигон и ответил на ряд других вопросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945302-nazarbaev-obyasnil-pochemu-kazahstan-ne-priznal-krym-rossiyskim/