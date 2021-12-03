Назарбаев рассказал, как россияне забыли 600 кг обогащенного урана в Казахстане

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев в эфире документального фильма "Qazaq: история золотого человека" рассказал, как Казахстан оказался обладателем 4-го в мире арсенала ядерного оружия после развала Советского Союза, а также об интересе многих стран мира к ядерным ракетам, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурсултан Назарбаев сообщил, что на территории Казахстана стояли три дивизии ядерных ракет - 104 ракеты, на каждой из них по 10 боеголовок.

"Это ракеты SS-18. В Америке их называли "Сатана". Я интересовался, почему выбрали именно нашу территорию. Оказывается, для выхода в космос самая лучшая траектория отсюда. По этой же причине у нас стояли ракеты, которые за 28 минут могли долететь до Вашингтона. Но дело в том, что, если здесь стоит группа ракет, противная сторона тоже целится - ставит его как цель. Эта (ракета - прим. ред.) должна лететь туда, а сюда должна прилететь ракета противников. В любом случае Казахстан был бы уничтожен", - вспоминает Елбасы.

По его словам, Казахстан после развала СССР оказался обладателем 4-го в мире арсенала ядерного оружия.

"Стали ко мне приезжать Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979–1990 годах), Джеймс Бейкер (госсекретарь США в 1989–1992 годах), Йошка Фишер (в 1998-2005 годах занимал пост министра иностранных дел Германии и вице-канцлера), господин Джон Мейджор (премьер-министр Великобритании с 1990 по 1997 год). Все они приезжали и спрашивали: "Что с ракетами? Что вы будете делать?" Я отвечал: "Стоят", - отметил Назарбаев.

Он также добавил, что Касым-Жомарт Токаев, возглавлявший в то время МИД РК, получил письмо от ряда исламских государств о том, что "Казахстан стал единственной исламской страной, обладающей ядерным оружием", и что нужно его сохранить.

"Прибыл ко мне с визитом Ясир Арафат (председатель Палестинской национальной администрации). И сказал: "Я не от себя, я приехал от ваших друзей". Его прислал Муаммар Каддафи — узнать обстановку с ядерным оружием. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: "Содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет". Арафат тогда спросил: "А сколько денег нужно?". Я тогда не соображал в объемах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка взял и говорю: "20 млрд (долларов - прим. ред.)". Я думал, это шутка. Однако он сказал: "Я передам, у вас будут такие деньги". Но я не собирался их брать", — заявил Назарбаев.

Позже, по его словам, он узнал, что "на заводе хранилось 600 кг ядерного топлива - обогащенный уран".

На уточняющий вопрос Оливера Стоуна о том, забыли ли русские об этом топливе, Назарбаев ответил следующее: "Русские оставили. В контейнерах стоит у нас на заводе. СССР развалился, все ушли, никто не знает. Представляете? Если бы этого попало в руки кому-то… Конечно, сказал Ельцину, но он не среагировал. Он говорит: "Он нам не нужен". И тогда мы разработали совместно с американцами специальную операцию под названием "Сапфир". Пентагоновские самолеты прибыли сюда. Отправили. Стоимость нам компенсировали".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945235-nazarbaev-rasskazal-kak-rossiyane-zabyli-600-kg-obogaschennogo-urana-v-kazahstane/