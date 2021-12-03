Американская атомная бомба: Назарбаев рассказал, почему создали Семипалатинский полигон

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

В эфире документального фильма "Qazaq: история золотого человека" Нурсултан Назарбаев рассказал, что Семипалатинского полигона в Казахстане могло не быть, если бы Америка в 1945-ом году первой в мире не создала ядерные бомбы, которые в последствии сбросили на Хиросиму и Нагасаки – в ответ СССР начали испытание своей бомбы, передает корреспондент NUR.KZ.

"В США считалось, что ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года были вынужденной мерой, чтобы быстро положить конец Второй мировой войне и спасти жизни тысячам американских солдат, готовящихся к захвату Японии.

В СССР это виделось совершенно иначе – здесь знали, что Япония была готова сдаться, поэтому в оружии массового уничтожения, созданном США, Сталин видел открытую угрозу, направленную на СССР. И он отреагировал соответственно – СССР незамедлительно занялся разработкой собственного ядерного оружия", - говорится в подводке фильма к интервью с Нурсултаном Назарбаевым.

Общаясь с режиссером Оливером Стоуном на эту тему, Назарбаев заявил – сбрасывать бомбы на Хиросиму и Нагасаки не было никаких необходимости.

"В одно мгновение 60 тысяч человек не стало. Зачем это надо было? Я три года назад был в Хиросиме. Там есть музей ужасный – там такие вещи рассказывают. Особенно у меня перед глазами стоит – женщина идет по улице с ребенком, они как шли, так и сгорели стоя.

Я думаю, если бы в 1944 году у Сталина была бы такая бомба – я уверен, что он бы не бросил", - заявил он.

Стоун согласился с ним, добавив, что такого не допустил бы и 32-ой президент США Франклин Рузвельт – он умер за несколько месяцев до окончания Второй мировой войны.

Пришедший на его место Гарри Трумэн принял первое в мире решение о фактическом использовании атомной бомбы.

Советский союз ускорил работы по созданию собственного атомного оружия, успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года на построенном полигоне в Семипалатинской области.

«Взрыв первой бомбы в Америке, если бы этого не было – в Казахстане не было бы полигона", - заявил Назарбаев.

Напомним, что также Назарбаев в эфире документального кино заявил, что в Казахстане «все равно построят АЭС».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945238-amerikanskaya-atomnaya-bomba-nazarbaev-rasskazal-pochemu-sozdali-semipalatinskiy-poligon/