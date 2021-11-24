Минюст: Стати признали поражение

Анатол Стати. Фото: pan.md

22 ноября Анатол и Габриель Стати признали, что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 млн долларов США должен быть отменен, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минюста РК.

"Это признание свидетельствует об отсутствии перспектив Стати в судебном разбирательстве, возбужденном в Бельгии против Республики Казахстан и Национального банка Казахстана.

Снятие ареста, наложенного Стати, является прямым результатом решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года. Этим решением было установлено, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме и обманывали не только арбитражный трибунал во время разбирательства, но и шведские суды в ходе процедуры отмены арбитражного решения", – пояснили в Министерстве юстиции Казахстана.

Стати возбудили судебное разбирательство в Бельгии в конце 2017 года. Впоследствии Bank New York Mellon в мае 2018 года заморозил активы Нацфонда на сумму 530 млн долларов США, находящиеся на его кастодиальном хранении.

В итоге судебные процессы в Бельгии включали три группы разбирательств:

производство по признанию и исполнению арбитражного решения;

судебное разбирательство о временном аресте;

процесс по обращению временного ареста активов в исполнительный арест.

Отмечается, что все эти разбирательства были основаны на арбитражном решении, которое теперь признано Апелляционным судом Брюсселя результатом широкомасштабного мошенничества Стати.

Комментируя данную новость, министр юстиции Марат Бекетаев сказал:

"Добровольный отказ Стати от ареста на активы в размере 530 миллионов долларов США в Бельгии – лишь одно из последствий их широкомасштабного мошенничества. Министерство юстиции для защиты верховенства закона будет использовать все доступные средства правовой защиты как от Стати, так и от их сообщников в мошеннических действиях, включая Дэниела Чапмена и его группу компаний Argentem Creek. Эти средства правовой защиты существуют в Бельгии и во всех других юрисдикциях, в которых Стати ведет свою мошенническую и незаконную кампанию преследования против Республики Казахстан", – отметил глава Минюста.

В министерстве отметили, что в рамках процессов по временному аресту в Высоком суде Лондона был отдельный комплекс судебных разбирательств, в результате которого в марте 2020 года было принято решение в пользу Казахстана и Нацбанка.

Одним из последствий проигрыша Стати в лондонском разбирательстве стало то, что в начале года Высокий суд обязал Стати выплатить РК и Нацбанку судебные издержки и расходы в размере 3,7 миллиона долларов США. До настоящего времени Стати не выполнили это решение.

В начале ноября стало известно, что Стати отозвали ходатайства о наложении ареста на дипсобственность Казахстана в Вашингтоне.

А вскоре после этого Апелляционный суд Бельгии отменил признание и приведение в исполнение арбитражного решения на сумму 530 млн долларов США и пришел к выводу, что молдавские бизнесмены ввели в заблуждение арбитражный трибунал и шведские суды, рассматривавшие отмену арбитражного решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943713-stati-priznali-porazhenie-arest-s-aktivov-natsfonda-na-530-mln-dollarov-snimayut/