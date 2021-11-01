Стати отозвали ходатайства о наложении ареста на дипсобственность Казахстана в Вашингтоне

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Молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати отозвали свою попытку наложения ареста на дипломатическую собственность Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минюста РК.

В ведомстве сообщили, что 28 октября текущего года Анатол и Габриэль Стати запросили разрешение у федерального суда Вашингтона отозвать находящиеся на рассмотрении ходатайства о наложении ареста на дипломатическую собственность Казахстан в американской столице.

Как пояснили в министерстве, Стати подали свои ходатайства в июле 2021 года. Сторона утверждала, что дипломатическая резиденция Казахстана в Вашингтоне использовалась в качестве коммерческих офисных помещений.

В августе 2021 года Казахстан представил в суд подробные материалы, в которых доказал, что заявления Стати были ложными.

Как подчеркнули в Минюсте, вместо того, чтобы попытаться ответить на доказательства Казахстана, Стати дважды запросили продления срока. Суд удовлетворил первый запрос, но отклонил второй.

Сообщается, что суд посчитал, что у Стати уже было более чем достаточно времени. Сторона Стати должна была дать ответ до 29 октября 2021 года.

За день до окончания срока Стати попросили разрешения отозвать свои ходатайства, отметили в Минюсте РК.

"Такое поведение Стати - заявлять ложные утверждения в суде, а затем отзывать свои ходатайства, вместо ожидания решения суда – является частью их продолжающейся кампании по нанесению ущерба репутации Республики Казахстан. Стати действовали аналогичным образом в ходе предыдущего разбирательства в Англии. Когда в Лондоне Республика Казахстан доказала, что Стати получили свое основное арбитражное решение путем мошенничества, Стати в ответ просто прекратили начатое ими разбирательство, нежели предстать перед судом по этому вопросу", - говорится в сообщении министерства юстиции РК.

Ситуацию прокомментировал вице-министр юстиции Алмат Мадалиев.

"Признание Стати своего поражения в разбирательстве в Вашингтоне подтверждает изначальные утверждения Казахстана, что неправомерная попытка Стати наложить арест на дипломатическую собственность Казахстана была основана на лжи. Это стало предсказуемым поведением Стати в рамках их кампании по дезинформации, которая использует ложные заявления в суде и вводит в заблуждение СМИ. Мы рады, что справедливость восторжествовала", - заявил он.

Напомним, что в марте Нацбанк Казахстана одержал победу в деле Стати в Англии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1939876-stati-otozvali-hodataystva-o-nalozhenii-aresta-na-dipsobstvennost-kazahstana-v-vashingtone/