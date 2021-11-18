Токаев подписал закон о контроле за имуществом чиновников

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, устанавливающий контроль за деньгами и имуществом чиновников. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – говорится в сообщении на сайте.

Сообщается, что текст закона публикуется в печати.

В ноябре данный закон (на тот момент – проект закона) приняли в сенате. Как пояснила тогда депутат Ольга Перепечина, в него должна была войти норма, устанавливающая контроль за операциями с деньгами и иным имуществом, осуществляемым чиновниками и их родными.

"К публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. В случае прекращения своих полномочий к этим лицам в течение 12 месяцев также будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении операций с деньгами и иным имуществом", – говорила Перепечина.

Перечень этих лиц, как она пояснила, будет утверждаться президентом, а Агентство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.

"Могут войти, в первую очередь, административные госслужащие – акимы областей, районов и городов республиканского значения. Туда могут войти и депутаты, принимающие управленческие решения. Кроме того, руководители партий, министры, вице-министры, руководители нацкомпаний. Могут войти и судьи, и прокуроры и руководители, которые принимают управленческие государственные решения. Решение включать или не включать в данный перечень будет за президентом", – добавила она.

В сентябре депутат Сергей Симонов пояснил, что данный закон будет направлен также на проведение финансового мониторинга сделок с недвижимостью от 50 млн тенге. Ранее это пороговое значение составляло 200 млн.

Необходимость введения такой нормы он пояснил тем, что "данный вид операции относится к более высоким рискам в легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма".

Также он добавил, что изменения коснутся и мониторинга выигрышей в наличной форме по результатам пари и в игорных заведениях. Ожидалось, что после принятия данного закона порог для проверок подобных сделок будет снижен с 3 миллионов до 1 миллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942887-tokaev-podpisal-zakon-o-kontrole-za-imuschestvom-chinovnikov/