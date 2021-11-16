Назарбаев проведет расширенное заседание Политсовета партии Nur Otan

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев соберет расширенное заседание Политсовета партии Nur Otan. Событие состоится 23 ноября. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил первый зампред партии Бауыржан Байбек.

"Председатель партии Nur Otan Н.А. Назарбаев подписал постановление о созыве 23 ноября расширенного заседания Политического совета", - говорится в сообщении Байбека.

Напомним, что накануне Нурсултан Назарбаев прокомментировал создание Организации тюркских государств.

Кроме того, 11 ноября Елбасы провел заседание совета по управлению "Самрук-Қазына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942477-nazarbaev-provedet-rasshirennoe-zasedanie-politsoveta-partii-nur-otan/