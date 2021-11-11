Нурсултан Назарбаев провел заседание совета по управлению "Самрук-Қазына". Фото: elbasy.kz

Состоялось заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Қазына" под председательством Первого Президента Казахстана, сообщается на официальном сайте Елбасы.

В ходе заседания был заслушан доклад председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" А.Саткалиева об итогах деятельности Фонда национального благосостояния за девять месяцев текущего года, его основных стратегических целях и ключевых приоритетах развития.

Участники заседания одобрили представленную стратегию развития АО "ФНБ "Самрук-Қазына" на 2022-2031 годы, которая предусматривает увеличение инвестиций для реализации инфраструктурных, экпортоориентированных и импортозамещающих проектов в реальном секторе экономики Казахстана.

Нурсултан Назарбаев провел заседание совета по управлению "Самрук-Қазына". Фото: elbasy.kz

Членами Совета также были приняты к сведению концептуальные подходы АО "ФНБ "Самрук-Қазына" по переходу к низкоуглеродному развитию. При этом была отмечена необходимость сохранения разумного баланса между энергетической и экологической безопасностью.

Нурсултан Назарбаев поддержал предложенные цели АО "ФНБ "Самрук-Қазына" по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Кроме того, Елбасы отметил важность повышения устойчивости цепочек поставок энергии, развития местного содержания, диверсификации экономики, в том числе путем создания современных производств в целях наполнения внутреннего рынка отечественными товарами и увеличения доли экспорта.

Отдельное внимание было уделено вопросу сотрудничества АО "ФНБ «Самрук-Қазына" с ведущими зарубежными суверенными фондами благосостояния. В данном контексте Елбасы подчеркнул высокую динамику развития отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, указав на их уникальный опыт и инвестиционные возможности, которые крайне важны для экономики Казахстана на пути ее модернизации.

Нурсултан Назарбаев провел заседание совета по управлению "Самрук-Қазына". Фото: elbasy.kz

"Объединение усилий в рамках международного сотрудничества ускорит намеченные преобразования АО "ФНБ "Самрук-Қазына", способствуя эффективной диверсификации экономики. Таким образом, ключевой задачей Фонда ставится реализация целей, которые отражены в новой Стратегии развития", - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе заседания также были заслушаны отчеты руководства АО "НК "КазМунайГаз", АО "НАК "Казатомпром" и АО "Казахтелеком" о текущей ситуации и прогнозам развития на ближайшие годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941768-nazarbaev-provel-zasedanie-soveta-po-upravleniyu-samruk-qazyna/