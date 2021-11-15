Мамин: Проблем с электроэнергией в Казахстане не будет

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на встрече с представителями СМИ заявил, что Казахстан не будет испытывать проблем с электроэнергией, передает NUR.KZ.

Мамин отметил, что в этом году потребление электроэнергии в стране резко выросло. В связи с этим возник ее дефицит.

"В последние годы у нас наблюдался профицит электроэнергии. То есть, мы производили больше, чем потребляли.

Но в этом году мы зафиксировали восьмипроцентный рост потребления электроэнергии. Тут, конечно, и развитие экономики, и проекты цифровой экономики повлияли. Поэтому какой-то определенный дефицит сложился", – сказал глава правительства.

Тем не менее, как отметил он, правительство уже решает эти проблемы.

"На прошлой неделе я был в Жамбылской ГЭС, наши коллеги работали по Экибастузу. Мы выведем из ремонта и дополнительно сейчас введем более 2 тыс. МВт. Это даст нам возможность полностью снять вопросы потребления электроэнергии как экономикой, так и населением. То есть, никаких проблем, связанных с обеспечением электроэнергией, в Казахстане не будет", – сказал премьер.

Также Мамин добавил, что в связи с ростом экономики до 2030 года планируется увеличить объем вырабатываемой электроэнергии.

"Мы считаем, что до 2030 года нам нужно нарастить 15,5 тыс. МВт новых мощностей. Туда входит и возобновляемая энергетика, и солнечная, и ветровая, и гидроэнергетика, и газовая генерация.

По сути дела, мы в два раза должны увеличить объем вырабатываемой электроэнергии в предстоящие 10 лет. Это большая работа, которой мы занимаемся.

Я уверен, что казахстанская энергетика будет развиваться. Для этого все возможности имеются", – отметил Мамин.

Напомним, на прошлой неделе жители нескольких областей начали испытывать проблемы с подачей электроэнергии. В связи с этим в пострадавших регионах начали вводить ограничения. В компании KEGOC заявили, что возникший дефицит может быть связан с несанкционированным майнингом.

Позже ситуацию прокомментировали в Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942274-mamin-problem-s-elektroenergiey-v-kazahstane-ne-budet/