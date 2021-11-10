"Какой позор! ": блогер Варламов раскритиковал одноименный жилой комплекс в Алматы

Илья Варламов. Кадр видео: YouTube-канал varlamov

Российский блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал видео о Казахстане и его городах. Не обошел вниманием архитектуру современной Алматы.

В своем обзоре Варламов сравнивал современные постройки и здания, построенные во времена СССР.

"Есть в Алматы улица Варламова. Названа она в честь героя Великой Отечественной войны, но примечательна она не этим – на улице Варламова есть жилой комплекс Варламова", - начал рассказ Варламов.

Затем блогер показал в черно-белых тонах вид на ЖК и обрушился на него с критикой.

"У меня возникает вопрос: у них был шанс построить что-то нормальное, что они построили? Какой позор! Это жилой комплекс Варламова, какие-то непонятные коробки, дворы-парковки. Как вообще такое произошло? У улицы красивое название, здесь как минимум, нужно было построить хороший красивый дом", - сокрушился Варламов.

Урбанист также обратил внимание на жилой комплекс «Аул». По задумке архитектора, изначально планировалось построить 33 башни необычной формы – монолитные дома с полукруглыми балконами.

"Очень нетипичная архитектура, особенно для позднего советского времени, когда на всем экономили, было упрощение, когда строили бетонные коробки, но здесь архитекторы решили поэкспериментировать. Эти эксперименты вылились в такой необычный дом", - поделился впечатлениями Варламов.

Дом был построен в 1983 году и для того времени имел очень необычную форму.

"Прошло уже почти 40 лет, и он сегодня смотрится гораздо лучше, чем отвратительные коробки, которые лепят сейчас", - считает урбанист.

Еще один объект, на который пал взор блогера – фонтан "Неделька".

"По задумке архитектора здесь должно было быть 12 арок, но места не хватило и сделали только семь арок и получилась неделька. 12 арок должны были символизировать 12 месяцев", - добавил Варламов.

Ранее мы писали, что охранник запретил блогеру Варламову снимать "Керуен-сарай".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941448-kakoy-pozor-bloger-varlamov-raskritikoval-odnoimennyy-zhiloy-kompleks-v-almaty/