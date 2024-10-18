Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Добычу на руднике "Майкаинзолото" возобновили в Павлодарской области

Опубликовано:

АО "Майкаинзолото"
АО "Майкаинзолото". Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

Добычу на руднике "Майкаинзолото" возобновили с начала октября после девяти месяцев простоя из-за того, что автобус со спасателями провалился под землю, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации руководства АО "Майкаинзолото", на сегодняшний день работу в шахтах удалось запустить.

При этом отмечается, что территория рудника большая и добывают руду не в том месте, где произошел обвал. На протяжении девяти месяцев предприятие полностью не останавливало свою деятельность.

"Переработка продолжалась. Я пришел 26 апреля, меня назначили, и вот с этого дня мы начали перерабатывать. Подняли переработку, достигли 90 тыс. в месяц переработки "хвостов". Теперь с октября начали руду добывать, тем самым извлекать металл. Готовой продукции, по крайней мере, по сравнению с тем, как рудник раньше работал, будет не меньше. Точно больше будет", - сообщил генеральный директор АО "Майкаинзолото" Кайролла Журсунбаев.

На предприятии также запустили бетонно-закладной комплекс, за счет чего, отмечает гендиректор, число сотрудников увеличится.

Трагедия в Майкаине

4 января 2024 года в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще зимой из котлована извлекли тела двух спасателей - Саркыта Берликана и Олега Тышкевича.

Поиски периодически приостанавливали, а после вновь возобновляли. 19 июля 2024 года стало известно об обнаружении третьего погибшего Айдоса Шаймердена.

Спустя еще неделю нашли четвертого погибшего - водителя Айыпа Тлеубергенова, а также извлекли из земли сам автобус.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2175971-dobychu-na-rudnike-maykainzoloto-vozobnovili-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie