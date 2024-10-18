Добычу на руднике "Майкаинзолото" возобновили в Павлодарской области

Добычу на руднике "Майкаинзолото" возобновили с начала октября после девяти месяцев простоя из-за того, что автобус со спасателями провалился под землю, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации руководства АО "Майкаинзолото", на сегодняшний день работу в шахтах удалось запустить.

При этом отмечается, что территория рудника большая и добывают руду не в том месте, где произошел обвал. На протяжении девяти месяцев предприятие полностью не останавливало свою деятельность.

"Переработка продолжалась. Я пришел 26 апреля, меня назначили, и вот с этого дня мы начали перерабатывать. Подняли переработку, достигли 90 тыс. в месяц переработки "хвостов". Теперь с октября начали руду добывать, тем самым извлекать металл. Готовой продукции, по крайней мере, по сравнению с тем, как рудник раньше работал, будет не меньше. Точно больше будет", - сообщил генеральный директор АО "Майкаинзолото" Кайролла Журсунбаев.

На предприятии также запустили бетонно-закладной комплекс, за счет чего, отмечает гендиректор, число сотрудников увеличится.

Трагедия в Майкаине

4 января 2024 года в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще зимой из котлована извлекли тела двух спасателей - Саркыта Берликана и Олега Тышкевича.

Поиски периодически приостанавливали, а после вновь возобновляли. 19 июля 2024 года стало известно об обнаружении третьего погибшего Айдоса Шаймердена.

Спустя еще неделю нашли четвертого погибшего - водителя Айыпа Тлеубергенова, а также извлекли из земли сам автобус.