Подорожают ли продукты в Казахстане из-за скачка доллара, ответили в МНЭ

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров прокомментировал ситуацию с подорожанием доллара и ответил на вопрос, не повлияет ли это на цены, передает NUR.KZ.

"Борьба с инфляцией остается приоритетной задачей правительства и Нацбанка. Конечно, есть инструменты, мы можем влиять на ситуацию, не допускать, чтобы воспользовались кратковременным скачком доллара. Думаю, за такой кратковременный период сложно быстро завезти товар и его продать по другой цене. Мы в динамике видим, что процесс управляем с нашей стороны. Тем более уже курс падает", - отметил министр.

Также журналисты поинтересовались, не поднимутся ли цены на продукты и другие товары в ближайшие пару недель из-за недавнего подорожания доллара.

"Есть меры реагирования и в первую очередь это касается продуктов питания", - заключил Байбазаров.

Напомним, что на прошлой неделе наблюдалось подорожание доллара - в течение нескольких дней "американец" дорожал как на бирже, так и в обменниках. На пике его стоимость перевалила за 495 тенге за единицу.

Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов объяснил, что происходит с курсом доллара в Казахстане последние дни, и почему было повышение почти до 500 тенге.

Также стоит отметить, что в минувшую пятницу курс доллара пошел на снижение - тогда за сутки американская валюта подешевела более чем на 4 тенге.

В понедельник, 14 октября, по информации KASE, доллар потерял еще почти 2,5 тенге.