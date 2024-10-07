Курс доллара вырос более чем на 2 тенге в Казахстане

Доллар подорожал более чем на 2 тенге сегодня, 7 октября, в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

По итогам дневных торгов (15:30) средневзвешенный курс доллара составил 484,37 тенге, повысившись на 2,28 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 481,55 - 483,50 тенге, продажа – 484,90 - 487,55 тенге;

покупка – 481,55 - 483,50 тенге, продажа – 484,90 - 487,55 тенге; в Астане: покупка – 481,55 - 482 тенге, продажа – 486 - 487,55 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 482 - 484,3 тенге, продажа – 484,4 - 485 тенге;

покупка – 482 - 484,3 тенге, продажа – 484,4 - 485 тенге; в Астане: покупка – 482 тенге, продажа – 486 тенге.

Ранее сообщалось, что этой осенью казахстанская национальная валюта может укрепиться до 470 тенге за доллар. Однако эксперты считает, что это может быть невыгодно для экономики Казахстана.

Также в начале сентября председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов прокомментировал ситуацию с курсом валют в Казахстане — он ответил, перевалит ли доллар за 500 тенге.

Глава Нацбанка ранее также ответил на вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге. По его словам, административная девальвация при режиме плавающего курса просто невозможна.