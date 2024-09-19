Сколько денег принесли Игры кочевников в экономику Казахстана

В Министерстве туризма и спорта рассказали, что за минувшие две недели Казахстан посетили более полумиллиона иностранных туристов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Согласно данным министерства, опубликованным в Telegram-канале, с 1 по 13 сентября в страну приехали 597 тысяч иностранных туристов

Из них 68 тысяч прибыли через аэропорты Астаны и Алматы, а 529 тысяч - наземным транспортом. Наибольшее число туристов были из Китая (более 33 тысяч), Индии (более 6 тысяч) и Германии (более 4 тысяч).

Общие расходы зарубежных гостей составили 15,5 млн долларов (7,5 млрд тенге). Средние траты туристов из дальних стран достигли 1500 долларов.

Всемирные игры кочевников, которые состоялись с 8 по 13 сентября в Астане, принесли в экономику Казахстана 625 тысяч долларов. Этноаул и само мероприятие привлекли более 250 тысяч зрителей.

Напомним, 8 сентября в Астане состоялось открытие Всемирных игр кочевников. С речью на стадионе "Астана арена" выступил президент Касым-Жомарт Токаев. При этом почетными гостями мероприятия стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев.

Первый эпизод торжественной церемонии завершал номер Димаша Кудайбенгена. Артист исполнил новую композицию "Киелі мекен" ("Священная земля"). Также состоялся парад спортсменов из 89 стран.

Игры завершились 13 сентября. По их итогам, в медальном зачете первенствовал Казахстан со 115 медалями. Второе и третье место заняли Кыргызстан и Узбекистан.