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Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменили в области Ұлытау, больше 20 чиновников наказали

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Сотрудник прокуратуры в форме
Прокурор. Иллюстративное фото: gov.kz

12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге отменили в области Ұлытау сотрудники прокуратуры с начала года, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

"Как показали результаты анализа, местными исполнительными органами при объявлении конкурсов соответствующие экспертизы не проводились, отсутствовала проектно-сметная документация и неправомерно предусматривались требования, ухудшающие положение потенциальных поставщиков", - заявили в прокуратуре.

Например, отделом экономики и финансов Жезказгана были объявлены государственные закупки по содержанию автомобильных дорог на сумму 1,9 млрд тенге.

А в конкурсной документации заказчиком необоснованно предъявлены не предусмотренные законом квалификационные требования (в части соблюдения законодательства, не относящегося к предмету госзакупок). В нарушение требований бюджетного законодательства заказчик планировал заключить договор на содержание городских автодорог сроком на 3 года. Однако такие работы не входят в перечень договоров, срок которых может превышать текущий финансовый год.

В другом случае областным Центром психического здоровья управления здравоохранения при закупках услуг по обеспечению питанием пациентов излишне выделены средства в размере 17,2 млн тенге.

По протестам прокуроров незаконные государственные закупки отменены, к дисциплинарной ответственности привлечено 9 должностных лиц, к административной - 17.

Напомним, в апреле сообщалось, что госзакупки сделают более прозрачными в Казахстане.

При организации госзакупок выбор победителя будет определять автоматическая система, учитывая опыт и репутацию конкурсантов, а не только низкую цену. Проект был принят в мажилисе.

Подчеркивалось, что одним из главных источников коррупционных рисков при проведении государственных закупок являлось участие людей в принятии решения о выборе поставщика – это решала конкурсная комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107284-nezakonnye-goszakupki-na-3-7-mlrd-tenge-vyyavili-prokurory-v-lytau/

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