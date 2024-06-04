Госзакупки на 7 млрд тенге отменили в Казахстане

С начала года в СКО надзорный орган отменил 20 госзакупок с нарушениями и предотвратил расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в рамках анализа рационального использования бюджетных средств были выявлены грубые нарушения законодательства о государственных закупках.

Так, должностные лица отдела ЖКХ Петропавловска в нарушение требований Законов "О государственных закупках" и "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" проводили закупки по строительству объекта на сумму 3,6 млрд тенге без указания адресов и объемов работ.

В районе Шал акына отделом экономики и финансов вопреки требованиям Закона "О государственных закупках" проводилась закупка по асфальтированию придворовых территорий на сумму 57,8 млн тенге также без указания адресов и объемов работ.

А в Есильском районе отделом ЖКХ проводились закупки по приобретению угля на сумму 113,8 млн тенге с указанием конкретной марки закупаемого товара, что нарушает требование законодательства и является недопустимым.

"По протестам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности", - отметили в прокуратуре СКО.

За допущенные нарушения к различным видам ответственности привлечены 29 лиц, в том числе семеро - за дискредитацию госслужбы, из них четверых уволили, а трое получили предупреждения о неполном служебном соответствии.

Ранее сообщалось, что в области Ұлытау сотрудники прокуратуры с начала года отменили 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге. К дисциплинарной ответственности привлекли 9 должностных лиц, а к административной - 17.

В Алматы волонтеры республиканского проекта "Антикоррупционное волонтерство" нашли нарушения в системе госзакупок более чем на 300 млн тенге. В городе к проекту присоединились уже более 250 активистов.