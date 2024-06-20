Казахстанцам спишут налог, начисленный при снятии пенсионных накоплений
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Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах НПП "Атамекен" заявил, что казахстанцам спишут ИПН, начисленный при снятии пенсионных, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее Азамат Амрин сообщал, что пенсионеры платить подоходный налог не будут.
Журналисты в связи с этим поинтересовались, будут ли казахстанцы платить ИПН, который им начислили после изъятия излишков пенсионных накоплений.
"Освобождены будут", — сказал вице-министр.
Азамат Амрин ответил и на уточняющий вопрос журналистов о том, спишут ли ИПН казахстанцам.
"Тот, который сейчас — да. Поскольку этот ИПН отложенный, и он должен был в будущем выплачиваться. (Когда выйдут на пенсию – прим.ред.) не начислят.
Да, когда вы выйдете на пенсию, все выплаты будут без ИПН. Будущие изъятия тоже, так как самого налога уже не будет", — заявил он.
В начале мая стало известно, что некоторые пенсионные выплаты, в том числе на жилье и лечение, планируют освободить от индивидуального подоходного налога в Казахстане.
Ранее мы также писали о том, при получении каких выплат нужно платить налоги в Казахстане.
Как сообщается на официальном сайте ЕНПФ, пенсионные выплаты из ЕНПФ относятся к доходу, который облагается индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке 10% согласно Налоговому кодексу РК.
Удержание ИПН производится совокупно по всем видам пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2121219-kazahstancam-spishut-nalog-nachislennyy-pri-snyatii-pensionnyh-nakopleniy/