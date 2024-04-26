Аким заявил о преследовании его и жены в Павлодарской области

Сельский аким в Павлодарской области заявил о постоянном преследовании со стороны жителей. Якобы инициативные люди даже охотятся за его супругой. Объясняться госслужащему пришлось на Совете по этике, куда его вызвали за неподобающее поведение, передает корреспондент NUR.KZ.

Специалистов департамента по делам госслужбы заинтересовало видео, опубликованное в Instagram.

Автор ролика призвал полицию наказать акима Шарбактинского сельского округа Марата Кожимова, на служебной машине которого отсутствовал номер. Обернулся инцидент штрафом для чиновника и его нервным поведением.

На Совете по этике указали, что разбирают именно поведение акима. Тот, в свою очередь, заявил, что терпеть уже не может. За ним инициативные сельские жители устроили чуть ли не охоту.

"Они систематически постоянно преследуют. Они работать не дают. Постоянно заявления какие-то пишут, постоянно сидишь в РОВД, они постоянно преследуют. Вот они на сегодняшний день мою семью преследуют, мою жену. Везде за ней ездят, домой приезжают ко мне. Во двор заходят, фотографируют машину", - пояснил Марат Кожимов.

Члены Совета по этике выслушали акима, однако подобные беседы с населением признали неподобающими. Ему рекомендовали вынести строгий выговор и дали совет.

"Я думаю, вам это на будущее будет уроком. Впредь, я думаю, надо быть стрессоустойчивым и немножко клиентоориентированным", - высказался руководитель Департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области Ержан Карымсаков.

Кстати, чиновник объяснил и отсутствие номера на машине. По его словам, он занимался противопаводковыми мероприятиями и, вероятнее всего, в этот период потерял его.

По информации официального сайта аппарата акима Шарбактинского сельского округа, Марат Кожимов в 2010 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "финансы".

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году бухгалтером отдела физической культуры и спорта Щербактинского района.

С 2007 по 2009 годы - методист, затем инспектор отдела финансов Щербактинского района, с ноября 2009 по август 2011 года - главный специалист этого же отдела.

С августа 2011 года по 6 апреля 2018 года занимал должность заместителя акима Шарбактинского сельского округа.

С апреля 2018 года - аким Шалдайского сельского округа Щербактинского района.

С 7 февраля 2024 года назначен акимом Шарбактинского сельского округа.