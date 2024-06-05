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Среднемесячная зарплата выросла до 454 тыс. тенге в Алматы, сообщили в акимате

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Алматы с высоты
Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате Алматы заявили о росте средней заработной платы по городу, а также о снижении уровня безработицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в апреле 2024 года годовая инфляция замедлилась с 9,7% в марте до 9,1%. Далее специалисты прогнозируют дальнейшее замедление годовой инфляции до 7-8%.

"В городе продолжают создаваться новые рабочие места с упором на постоянные. Так, с начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест (план на этот год – 87 тыс.), из которых 61% – постоянные.

При этом, благодаря принимаемым мерам, снижается уровень безработицы – до 4,7% в первом квартале этого года", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным акимата, среднемесячная заработная плата в Алматы за первый квартал текущего года составила 454 тыс. тенге (по республике – 382 тыс. тенге).

"В номинальном выражении зарплата выросла на 16,4%, в реальном выражении – на 6%", – добавили специалисты.

Напомним, в середине мая сообщалось, что в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане составила 382 279 тенге. За три месяца она снизилась на 2,9%.

При этом отметим, что в начале прошлого лета депутат мажилиса Юлия Кучинская высказывала сомнения в реальности официальных показателей по средней заработной плате в стране.

"Если посмотреть на нашу статистику, то кажется, что мы живем просто в другом Казахстане. Средний уровень заработной платы – 340 тыс. тенге. Я, например, сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую заработную плату. В реальности она в 3-4 раза меньше у большей части населения", – говорила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2112636-srednemesyachnaya-zarplata-vyrosla-do-454-tys-tenge-v-almaty-soobshchili-v-akimate/

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