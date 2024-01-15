Банки могут обязать возвращать деньги, украденные мошенниками по кредитам в Казахстане

Банки второго уровня могут обязать возвращать деньги, украденные мошенниками в результате оформления на граждан кредитов, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал во время .

По словам спикера, за последний год было зарегистрировано порядка 15 тысяч случаев мошенничества, из них 6 тысяч – связанные с оформлением кредита.

"В настоящее время мы очень активно совместно с правительством принимаем исчерпывающие меры, чтобы локализовать ситуацию, связанную с выдачей мошеннических кредитов.

В рамках поручения Администрации президента у нас разработана дорожная карта, которая предусматривает создание антифрод-центра на базе Национального банка, целью которого будет сбор всей информации о всех мошеннических операциях, счетов, которые преступники используют для обмана и предоставление этой информации БВУ. Вторая составляющая этой работы – ужесточение требований к мобильным операторам в целях борьбы с поддельными номерами, подставными номерами", – рассказал Терентьев.

Он отметил, что каждый фининститут при выявлении подозрительной операции будет обязан обратиться в антифрод-центр. После проверки информации у банков второго уровня будет возможность приостановить подозрительные операции и информировать клиента об этом. Терентьев отметил – за клиентом остается право продолжить операцию или остановить ее.

"В 80% случаев наши граждане самостоятельно под воздействием мошенников идут в фининститут и оформляют на себя кредиты. На вопросы менеджеров "не находитесь ли вы под воздействием третьих лиц", отвечают "нет", что усложняет нашу работу.

Кроме того, сейчас мы внесли поправку в мажилис, одна из них будет ограничивать банки, и банки будут обязаны возместить средства по кредиту, которые были украдены мошенническим способом. Также – процедура возмещения, но она находится в работе.

Также при обращении в правоохранительные органы, признании человека пострадавшим, мы имеем право приостанавливать начисление вознаграждения до 6 месяцев с правом продления до полного разбирательства в суде. Но окончательную точку должен поставить суд. В этом случае вы будете освобождены от уплаты кредита, выданного мошенническим способом", – добавил спикер.

Напомним, ранее Терентьев рассказал, как действовать заемщику, у которого возникли трудности с погашением займа и появлением просрочки.