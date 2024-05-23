Прогноз по базовой ставке в Казахстане озвучили эксперты

Специалисты Нацбанка провели макроэкономический опрос, по результатам которого были озвучены прогнозы по инфляции, ВВП и базовой ставке, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБ.

Нацбанк опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. На сайте отмечается, что в число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

К слову, макроэкономический прогноз представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.

Ключевыми параметрами опроса были цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс национальной валюты.

Так, в мае сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,3 долларов США за баррель (ранее - 81 долларов США). Ожидания на 2025 и 2026 годы сохранены на уровне 80 долларов США за баррель.

Прогнозы по росту экономики Казахстана были пересмотрены для 2024 и 2026 годов, до 4,3% и 4,5%. На 2025 год по-прежнему ожидается рост на уровне 5%.

В 2024 - 2025 годах инфляция прогнозируется на уровне 8,5% и 6,8%, что не сильно отличается от предыдущих результатов опроса - 8,4% и 7% соответственно. В 2026 году респонденты ожидают сохранения инфляции на уровне 6% при таргете в 5%.

Прогноз по базовой ставке на 2024 год не претерпел изменений (14% в среднем за год). На 2025 год ожидания ниже по сравнению с апрельскими ожиданиями - 10,9% (ранее - 11,2%), на 2026 год - 9,2% (ранее - 9,8%).

Напомним, в апреле представители НБ сообщили о сохранении базовой ставки на уровне 14,75%.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс. Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.