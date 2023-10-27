Агентство Moody’s изменило кредитный рейтинг Казахстана

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "Baa2", изменив его на "позитивный", передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Как отмечается на официальном сайте правительства Казахстана, улучшение прогноза отражает оценку агентства по проводимым реформам, направленным на диверсификацию экономики, привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.

"Согласно мнению аналитиков, повышение устойчивости к экономическим шокам демонстрирует стабилизацию экономического развития и улучшение перспектив Казахстана.

Подтверждение рейтинга обосновано устойчивым государственным балансом, низкой долговой нагрузкой и значительными резервами в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что, по мнению агентства, значительный прирост инвестиций в ненефтяные сектора свидетельствует о нарастающем импульсе к экономической диверсификации в текущих внешних условиях.

"Кроме того, Moody’s отмечает, что в контексте развивающегося Транскаспийского международного транспортного маршрута, который приобретает все большее значение в качестве альтернативного торгового пути между Китаем и ЕС, открываются новые возможности для Казахстана в качестве транспортно-логистического хаба", – добавили в пресс-службе премьер-министра.

В целом, аналитики Moody's прогнозируют благоприятные экономические перспективы для Казахстана.

Отмечается, что изменение прогноза на "Позитивный" является сигналом возможного повышения суверенного рейтинга в дальнейшем при сохранении текущей динамики в перспективе.

Добавим, что кредитный рейтинг присуждают государствам на основании их платежеспособности.

При этом, агентство Moody's, как сообщается на официальном сайте организации, – это глобальная компания по комплексной оценке рисков. Moody's предоставляет независимые, углубленные и прозрачные заключения о кредитных рисках посредством своих кредитных рейтингов.