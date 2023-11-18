О риске вторичных санкций для Казахстана высказались в агентстве Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило, что суверенный кредитный рейтинг Казахстана является стабильным, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство нацэкономики.

"Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", – говорится в официальном Telegram-профиле Министерства нацэкономики.

Отмечается, что ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг нашей страны, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам.

"По мнению аналитиков, применение новых бюджетных правил будет способствовать повышению устойчивости государственных финансов. Меры по дальнейшей диверсификации экономики и экспортных маршрутов будут положительно влиять на развитие страны", – гласит сообщение.

Кроме того, агентство отмечает стабильные перспективы по росту экономики Казахстана. Рост ВВП прогнозируется на уровне 5,1% в следующем году, а также 5,4% в 2025 году благодаря уверенному росту инвестиций и другим факторам.

Аналитики Fitch указали на то, что в Казахстане наблюдается тренд на снижение уровня инфляции и долларизации, а также низкий риск вторичных санкций для нашей страны.

По информации на VC.ru, кредитный рейтинг – оценка финансовой надежности государства или правительства, представляет собой оценку вероятности невозврата его долга.

Показатель "BBB" относится к неспекулятивному уровню (Non-Investment Grade), к категориям рейтинга ниже инвестиционного уровня, которые указывают на повышенный риск невозврата долга. Страны с неспекулятивным уровнем рейтинга считаются менее стабильными и могут иметь проблемы с привлечением инвесторов.

По информации на официальном сайте, Fitch Ratings – это международное рейтинговое агентство, предоставляющее аналитические данные. Было основано в Нью-Йорке в 1913 году.