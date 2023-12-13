Агентство Fitch подтвердило стабильный кредитный рейтинг Алматы: на что это влияет

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг города Алматы на уровне "BBB", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Сообщается, что 8 декабря 2023 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг города Алматы на уровне "BBB", прогноз "Стабильный".

При этом самостоятельный кредитный рейтинг Алматы, согласно методологии Fitch Ratings, соответствует рейтингу "BBB+".

"Высокий кредитный рейтинг города Алматы с учетом предоставленного права на привлечение внешних займов от международных организаций способствует повышению инвестиционной привлекательности города для модернизации инфраструктуры и дальнейшей диверсификации экономики", – объяснили специалисты.

Напомним, что в середине ноября агентство Fitch также подтвердило стабильный суверенный кредитный рейтинг Казахстана.

Отмечалось, что ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг нашей страны, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам.

При этом в конце октября сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "Baa2", изменив его на "позитивный".

По информации на VC.ru, кредитный рейтинг – оценка финансовой надежности государства или правительства, представляет собой оценку вероятности невозврата его долга.

Показатель "BBB" относится к неспекулятивному уровню (Non-Investment Grade), к категориям рейтинга ниже инвестиционного уровня, которые указывают на повышенный риск невозврата долга. Страны с неспекулятивным уровнем рейтинга считаются менее стабильными и могут иметь проблемы с привлечением инвесторов.