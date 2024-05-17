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"Нацбанк не даст соврать": в Минфине объяснили постоянный рост госдолга Казахстана

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Банкноты и монеты лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в мажилисе назвал причины роста размера госдолга Казахстана, передает NUR.KZ. Одна из причин - финансирование дефицита бюджета.

На заседании мажилиса вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщил, что дефицит бюджета в 2023 году составил 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП.

"По состоянию на 1 января 2024 года государственный долг составил 27,2 трлн тенге, или 22,8% к ВВП. Из них правительственный долг составил 20,9% к ВВП, или 24,9 трлн тенге. Верхний предел государственного долга установлен на уровне не выше 50% к ВВП для стран-членов ЕАЭС.

В настоящее время долговые индикаторы, установленные Концепцией управления государственными финансами, находятся в зоне допустимых значений. Прогнозы на 2024-2028 годы показывают, что государственный долг в указанные годы не превысит лимит и будет находиться в пределах 25% к ВВП, а правительственный долг - на уровне 21% к ВВП", - заявил он.

Депутат Берик Бейсенгалиев в ответ привел другие данные.

"Ежегодно у нас долг государства растет. Только за 2023 год у нас правительственный долг увеличился на 13% и достиг уровня почти 60 млрд долларов, что составляет 22% от ВВП. При этом, по данным Нацбанка РК, внешний долг страны составляет уже 162 млрд, что составляет уже более 60% по отношению к ВВП. С чем связан такой рост и нет ли рисков?" - поинтересовался он.

В ответ представитель Минфина сказал, что из 27,2 трлн тенге госдолга 20 трлн приходятся на внутренний, а 7 трлн - на внешний долг страны.

"Ту цифру, которую вы озвучили, 162,7 млрд долларов, - это в целом долг страны, я так понимаю… Нацбанк не даст соврать. Из них 133 млрд долларов, или 82%, - внешний долг страны - приходится на обязательства частного сектора, не государства. Здесь нужно понимать, что государство несет обязательства только по своим, которые 7 трлн тенге, которые у нас есть", - пояснил вице-министр Даурен Темирбеков.

Он также прокомментировал вопрос о том, почему растет долг.

"Долг растет потому, что есть необходимость в финансировании дефицита бюджета, который по итогам прошлого года сложился в размере 3,1 трлн тенге. В постпандемийный период необходимо было наращивать темпы экономики и расходы. Да, они, как вы знаете, росли стремительно, и как бы в прошлый год порядка 4 трлн расходы плюсом были.

Теперь мы все это понимаем, что это все нужно балансировать - и в последующие годы правительство планирует оставить расходы на уровне этого года… тем самым уже не наращивать в том числе долг, сокращать в том числе гарантированный и целевой трансферты из Нацфонда, и работать над увеличением доходной базы", - резюмировал вице-министр финансов.

Отметим, что в марте этого года глава Минфина Мади Такиев на брифинге в кабмине уже называл размер госдолга Казахстана. Он заверил, что в настоящее время размер госдолга не превышает безопасный лимит.

При этом в конце 2023 года на заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров обратился к главе Минфина из-за размера госдолга Казахстана, заявив, что в стране могут начаться финансовые проблемы. Тогда в Минфине ответили, что вопрос госдолга находится на особом контроле государства.

А в марте того же года сенатор Шакарим Буктугутов указывал на риски увеличения госдолга до 45% к ВВП к 2050 году.

Согласно информации на официальном сайте Национального банка РК, внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2102468-nacbank-ne-dast-sovrat-v-minfine-obyasnili-postoyannyy-rost-gosdolga-kazahstana/

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