Чиновникам каждый месяц выплачивали премии по миллиону тенге в Степногорске

В Акмолинской области выявлены факты необоснованной выплаты премий сотрудникам одного из госучреждений, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Степногорска в ходе надзорной деятельности выявлены факты необоснованной выплаты премий работникам государственного органа.

"Установлено, что государственным учреждением при отсутствии экономии по определенным законодательством видам расходов за два года произведено необоснованное премирование работников на сумму 13,4 млн тенге.

К примеру, только за три месяца учреждение необоснованно премировало шесть работников на сумму 6,6 млн тенге. Размер премий каждого работника составил более 1 млн тенге", - пояснили в надзорном органе.

По данным фактам прокуратурой города внесен акт надзора в адрес государственного учреждения.

В настоящее время ведется работа по возврату денежных средств в бюджет.

В начале апреля сообщалось, что премии по миллиону тенге выписывали себе главы медицинских организаций в Алматы. Об этом рассказал глава городского антикоррупционного ведомства.

А в Костанайской области заместитель акима района имени Беимбета Майлина незаконно получил премию в размере 600 тыс. тенге. На эти деньги чиновник претендовать не мог, так как ранее был наказан дисциплинарным взысканием. Его попросили вернуть деньги.

Глава Минфина Мади Такиев сообщил, во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников. Он отметил, что за счет бюджета содержится не только госаппарат, но и сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие.