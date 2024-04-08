Детский сад в области Абай хотел купить 13 тонн чая

В области Абай ясли-сад планировал закупить 13 тонн чая, но после проверки снизил объем закупки до 19 кг, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, антикоррупционные волонтеры в ходе мониторинга портала государственных закупок установили, что ясли-сад "Балдырган" района Аксуат запланировал закупку 13 тонн чая.

После вмешательства департамента объем закупаемого товара снижен до 19 кг, сэкономлено около 57 млн тенге.

"Также школа №6 Аягозского района планировала закупить 3 моющих пылесоса по 3 млн тенге за единицу, тогда как средняя рыночная цена варьируется в районе 250-300 тыс. тенге. Сумма закупа снижена до 900 тысяч тенге", - отметили в областной Антикоррупционной службе.

Эти факты были озвучены на брифинге о работе Департамента за 1-й квартал.

"В вопросах мониторинга госзакупок посредством Единого окна значительную помощь нам оказывают антикоррупционные волонтеры. Благодаря их бдительности с начала года удалось сэкономить более 97 млн тенге бюджетных средств. Всего за 1-й квартал предотвращено искусственное завышение государственных закупок на сумму 347,4 млн тенге", - отметил заместитель руководителя Антикоррупционной службы по области Абай Улан Садвакасов.

В феврале сообщалось, что в Астане директора детского сада осудили за хищение 8,5 млн тенге бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказа дошкольному учреждению. Хищение производилось путем табелирования фактически не посещавших детский сад детей.

Ранее в Северо-Казахстанской области прокуроры предотвратили незаконное строительство детсада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок. Госзакупка была отменена.