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27 млрд тенге хотели незаконно потратить в Карагандинской области

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Купюры на столе
Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

Прокуратурой Карагандинской области отменено 54 госзакупки на общую сумму 27,3 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в результате анализа в сфере расходования бюджетных средств выявлены нарушения законодательства о государственных закупках.

"К примеру, должностные лица отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша вопреки требованиям законодательства проводили государственные закупки по капитальному ремонту водовода на сумму 625 млн тенге без проектно-сметной документации и заключения экспертизы", - установили в прокуратуре.

В другом случае, Управление природных ресурсов и регулировании природопользования Карагандинской области необоснованно запланировано приобретение оборудования и приборов для измерения количества выбросов загрязняющих веществ на сумму 75,2 млн тенге, однако измерение выбросов не относится к компетенции ГУ.

"Принятыми мерами бюджетные средства возвращены в областной бюджет и направлены на перераспределение. Вопрос расходования бюджетных средств находится на контроле надзорного органа", - отметили в прокуратуре.

Ранее в Караганде отменили конкурс акимата района Алихана Бокейхана на сумму свыше 900 млн тенге. Эти деньги хотели потратить на праздничное оформление. Прокуратура нашла нарушение в увеличении срока исполнения договора заказчиком.

Также в Карагандинской области по акту надзора прокуратуры отменили конкурс по текущему ремонту несуществующей по документам автомобильной дороги на сумму 328 млн тенге. Как объяснили в акимате Актогайского района, на самом деле степная дорога активно используется водителями и вскоре планировалось завершить оформление документов для принятия в коммунальную собственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2078621-27-mlrd-tenge-hoteli-nezakonno-potratit-v-karagandinskoy-oblasti/

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