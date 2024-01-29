328 млн тенге хотели потратить на ремонт несуществующей дороги в Карагандинской области

В Карагандинской области по акту надзора прокуратуры отменен конкурс по текущему ремонту несуществующей автодороги на сумму 328 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган региона.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Карагандинской области, по протесту прокуратуры Актогайского района отменен открытый конкурс отдела экономики и финансов по текущему ремонту несуществующей автодороги Акжарык - Аппаз на общую сумму свыше 328 млн тенге.

Установлено, что на балансе как местного, так и областного уровня уполномоченных органов на данном отрезке автодороги не имеется.

В ведомстве отметили, что в соответствии с Законом "Об автомобильных дорогах" текущий ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов, а также неотложного восстановления и ремонта автомобильной дороги, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.

Соответственно, текущий ремонт должен проводиться на существующей автомобильной дороге.

При этом согласно Закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" строительство объектов и их комплексов осуществляется по проектной (проектно-сметной) документации.

"В нарушение указанной нормы отдел экономики пытался провести строительство новой автомобильной дороги без ПСД.

Кроме того, строительно-монтажные работы включены в перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы, утвержденных Приказом министра финансов РК от 18.01.2022 года № 46.

Однако объявление о строительно-монтажных работах размещено способом открытого конкурса. По акту прокурорского надзора данный конкурс отменен", - пояснили в прокуратуре Карагандинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 млрд тенге хотели потратить на ненужные проекты в двух городах Казахстана.

Так, по данным АФМ РК, в Кызылорде на очистку канала Сырдарьи было предусмотрено 5 млрд тенге. Однако из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно заиливалось и запесочивалось. После вмешательства местного ДЭР неосвоенные средства в размере 3,7 млрд тенге направлены акиматом на другие цели.

А в поселке Станционный в Кокшетау планировали построить дом культуры на 160 мест за 1,4 млрд тенге, тогда как первоначальная стоимость проекта была 910 млн тенге, а в других более крупных населенных пунктах стоимость таких объектов существенно ниже. В этой связи акиматом Кокшетау началась работа по расторжению договора, а за счет высвободившихся средств должны были профинансировать другие социально значимые проекты.