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Выделение 328 млн тенге на ремонт "несуществующей" дороги объяснили в акимате

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Глава отдела ЖКХ и автомобильных дорог Актогайского района
Ардагер Капашев. Кадр из видео: акимат Актогайского района

В Карагандинской области по акту надзора прокуратуры отменили конкурс по текущему ремонту несуществующей по документам автомобильной дороги на сумму 328 млн тенге. В акимате Актогайского района прокомментировали выделение денег, передает NUR.KZ.

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Актогайского района" Ардагер Капашев выступил с комментарием о сложившейся ситуации.

"Исторически степная дорога Акжарык - Аппаз не была на балансе, но при этом пользуется большим спросом среди населения. В летний период жители двух районов с численностью населения более 40 тыс. человек пользуются данной дорогой", - пояснил Ардагер Капашев.

Как рассказал чиновник, она сокращает путь более чем на 450 км, тем самым экономит время и затраты пассажиров, в частности туристов, посещающих села Каратал, Бегазы, Бектау-Ата, озеро Балхаш и южные регионы страны.

"В зимний период данная дорога создает угрозу жизни и здоровью людей, так как в надежде сэкономить время они выезжают на нее", - отметил чиновник.

Сложности с приведением степной дороги Акжарык - Аппаз в надлежащее состояние вызваны большими финансовыми затратами.

"На разработку технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации на строительство дороги требуются миллиардные средства", - рассказал Ардагер Капашев.

По словам чиновника, на основании этого было принято решение за счет средств района провести работы по отсыпке, выравниванию и устройству водопропускных труб на восьми участках данной дороги. Общий объем работ составил 28 км.

"До конца февраля 2024 года планировалось завершить оформление документов в коммунальную собственность и приступить к работам весной текущего года", - подчеркнул Ардагер Капашев.

Напомним, сегодня прокуратура Карагандинской области сообщила, что по протесту прокуратуры Актогайского района был отменен открытый конкурс отдела экономики и финансов по текущему ремонту несуществующей автодороги Акжарык - Аппаз на общую сумму свыше 328 млн тенге.

Надзорным органом установлено, что на балансе как местного, так и областного уровня уполномоченных органов на данном отрезке автодороги не имеется. При этом процедуру планировали провести без проектно-сметной документации.

Ранее в Кызылорде и Кокшетау не допустили финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 млрд тенге. По данным АФМ, в Кызылорде на очистку канала Сырдарьи было заложено 5 млрд тенге. Но из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно заиливалось и запесочивалось.

А в Кокшетау планировали построить дом культуры на 160 мест за 1,4 млрд тенге, тогда как первоначальная стоимость проекта была 910 млн тенге, а в других более крупных населенных пунктах стоимость таких объектов существенно ниже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2058040-vydelenie-328-mln-tenge-na-remont-nesuschestvuyuschey-dorogi-obyasnili-v-akimate/

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