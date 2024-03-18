Около миллиарда тенге хотели потратить на праздничное оформление района в Караганде

В Караганде отменен конкурс акимата района Алихана Бокейхана на сумму свыше 900 млн тенге, которые хотели потратить на праздничное оформление, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Караганде прокуратура отменила трехгодичный конкурс по праздничному оформлению района на общую сумму 985 156 250 тенге.

Основанием стало нарушение "Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания", где предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для заключения договора на срок более года.

"Увеличение срока исполнения договора заказчиком ограничивало участие потенциальных поставщиков по признакам показателя финансовой устойчивости", - отметили в ведомстве.

По протесту прокурора конкурс акимата района был отменен и приведен в соответствие с объявлением конкурса на один финансовый год.

"Снятие барьера расширило возможность участия предпринимателей в государственных закупках", - подчеркнули в прокуратуре.

А в феврале чиновники в Восточно-Казахстанской области в объявлении о приобретении услуг на портале госзакупок заодно и разместили файл, как выиграть тендер. В их отношении началась служебная проверка. Как заявили в Антикоре, был установлен факт возможного сговора между заказчиком КГП на ПХВ "Самар-Вет" УСХ ВКО и поставщиком услуг. По рекомендации Антикоррупционной службы по ВКО конкурс был отменен.

В Акмолинской области акимат района Биржан сал заключил договоры на сумму 3 млн тенге на проведение ремонтных работ служебных автомобилей и зданий для ликвидации последствий ЧС. Но таких чрезвычайных ситуаций в районе не объявлялось.

Ранее в Северо-Казахстанской области прокуроры предотвратили расходование бюджетных средств на строительство детского сада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности.