Главу отдела образования Кызылорды лишили должности

Руководителя отдела образования Кызылорды освободили от занимаемой должности по результатам рассмотрения акта надзора, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на основании актов надзора прокуратуры Кызылорды к ответственности привлечены должностные лица по факту совершения дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу.

"В частности, в период 2022-2023 годов руководителем отдела образования Кызылорды посредством превышения должностных полномочий в отношении пяти сотрудников незаконно приняты приказы о приеме на работу в качестве педагогов на бесконкурсной основе", - отметили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения акта надзора руководителя отдела образования освободили от занимаемой должности.

"Наряду с этим, заместителем руководителя Кызылординского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог необоснованно оплачено 27 млн тенге за невыполненную работу по установке 40 пешеходных проекторов по городу", - сообщили в прокуратуре.

Заместителя руководителя отдела привлекли к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

В марте в Актау разгорелся скандал с поддельными сертификатами учителей. Одна из педагогов заявила об обмане своих коллег. По словам женщины, администрация школы заставляла сотрудников пройти курсы повышения квалификации, после чего десятки учителей приобрели поддельные сертификаты. В полиции зарегистрировали уголовное дело.

А в Жанакорганском районе Кызылординской области работников сферы образования осудили за хищение более 1 млрд тенге. Приговор вынесли в отношении в отношении руководителя ГУ "Отдел образования Жанакорганского района", главного бухгалтера ГУ и бухгалтеров 24 школ.