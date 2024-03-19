Десятки педагогов могли работать по поддельным сертификатам в Актау: заведено уголовное дело

В Актау разгорелся скандал с поддельными сертификатами учителей – одна из педагогов заявила об обмане своих коллег. В полиции зарегистрировали уголовное дело, передает телеканал "Алматы".

Сообщается, что огласку истории предала педагог местной школы. По словам женщины, администрация учреждения заставляла сотрудников в кратчайшие сроки пройти курсы повышения квалификации, после чего десятки воспитателей незаконно приобрели поддельные сертификаты.

"Больше 30 учителей незаконно приобрели сертификаты. Я думаю, что руководство школы в этом замешено. Я говорю об этом, потому что это влияет на качество образования, на статус педагога. Я не боюсь увольнения, только хочу справедливости", – заявила она.

Сразу после этого делом заинтересовались в общественном объединении Adildik Joly. В ходе проверки, активисты уличили в подделке сразу четыре десятка педагогов.

"Мы направили запрос в учебно-методический центр города Астаны. В ответе на наш запрос оказалось, что 40 учителей никогда не проходили курсы в данном центре", – пояснил директор Мангистауского областного филиала РОО "Adildik Joly" Аскар Жаксыбаев.

При этом по данным телеканала, в полиции уже зарегистрировано уголовное дело по фактам подделки, изготовления или сбыта поддельных документов.

Также напомним, на прошлой неделе старший помощник генпрокурора РК Аргын Айткожин рассказал, что в школах и колледжах Казахстана работали осужденные за тяжкие преступления.

А в феврале стало известно, что в школах Восточно-Казахстанской области работали педагоги с психическими расстройствами, а также с уголовным прошлым.

В декабре 2023 года прокуроры выявили серьезные нарушения в школах Кызылординской области. Некоторые сотрудники учебных заведений имели судимость, а также устроились на работу по поддельным дипломам. Были среди работников и те, кто наблюдался у психиатра.

При этом отметим, что согласно статье 385 УК РК, подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 4 МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А вот использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.