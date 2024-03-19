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Полицейских, опечатавших кафе, наказали в Караганде

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Столики в кафе
Кафе. Иллюстративное фото: aire images / Getty Images

В Караганде прокуратура сняла ограничения, которые установил отдел полиции в отношении предпринимателя, и его кафе смогло продолжить работу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой района имени Казыбек би восстановлены права субъекта предпринимательства и сняты ограничения, установленные Юго-Восточным отделом полиции УП Караганды.      

"При рассмотрении жалобы предпринимателя в рамках уголовного дела установлен факт приостановления деятельности кафе посредством его опечатывания.

Отделом полиции допущено нарушение законных прав субъекта бизнеса, которое повлекло незаконное приостановление деятельности и причинение материального ущерба", - пояснили в ведомстве.

Мерами прокурорского реагирования с кафе сняты ограничительные меры, и оно продолжило работу.

Как подчеркнули в прокуратуре, виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Ранее в Караганде по протесту прокурора отменили конкурс акимата района Алихана Бокейхана по праздничному оформлению района на сумму свыше 900 млн тенге.

А в январе в Карагандинской области по протесту прокуратуры был отменен открытый конкурс отдела экономики и финансов по текущему ремонту несуществующей по документам автодороги Акжарык - Аппаз на общую сумму свыше 328 млн тенге. Надзорный орган установил, что на балансе как местного, так и областного уровня уполномоченных органов данный участок автодороги не стоит.

Позже в акимате Актогайского района прокомментировали выделение денег. Там отметили, что до конца зимы 2024 года планировалось завершить оформление документов в коммунальную собственность, а весной приступить к ремонтным работам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2070651-politseyskih-opechatavshih-kafe-nakazali-v-karagande/

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