Полицейских, опечатавших кафе, наказали в Караганде

В Караганде прокуратура сняла ограничения, которые установил отдел полиции в отношении предпринимателя, и его кафе смогло продолжить работу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой района имени Казыбек би восстановлены права субъекта предпринимательства и сняты ограничения, установленные Юго-Восточным отделом полиции УП Караганды.

"При рассмотрении жалобы предпринимателя в рамках уголовного дела установлен факт приостановления деятельности кафе посредством его опечатывания.

Отделом полиции допущено нарушение законных прав субъекта бизнеса, которое повлекло незаконное приостановление деятельности и причинение материального ущерба", - пояснили в ведомстве.

Мерами прокурорского реагирования с кафе сняты ограничительные меры, и оно продолжило работу.

Как подчеркнули в прокуратуре, виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Ранее в Караганде по протесту прокурора отменили конкурс акимата района Алихана Бокейхана по праздничному оформлению района на сумму свыше 900 млн тенге.

А в январе в Карагандинской области по протесту прокуратуры был отменен открытый конкурс отдела экономики и финансов по текущему ремонту несуществующей по документам автодороги Акжарык - Аппаз на общую сумму свыше 328 млн тенге. Надзорный орган установил, что на балансе как местного, так и областного уровня уполномоченных органов данный участок автодороги не стоит.

Позже в акимате Актогайского района прокомментировали выделение денег. Там отметили, что до конца зимы 2024 года планировалось завершить оформление документов в коммунальную собственность, а весной приступить к ремонтным работам.