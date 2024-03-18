"Для 90% населения ничего не изменится": Минздрав об увеличении платы по ОСМС "для богатых"

Сегодня в кулуарах мажилиса главу Минздрава попросили разъяснить, как именно изменятся взносы в ОСМС для казахстанцев с заработком более 850 тыс. тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова сегодня в мажилисе заявила, что казахстанцы будут оплачивать ОСМС "по принципу справедливости".

"С целью достижения справедливости в уплате взносов в систему социального медицинского страхования предлагается переход к реальной плоской шкале, когда все группы налогоплательщиков будут уплачивать взносы по равнозначным эффективным ставкам. Люди с низкими доходами не должны платить больше, чем более обеспеченные граждане", – заявила министр.

В кулуарах мажилиса Альназарову попросили разъяснить ее предложение "в цифрах".

"В мире существует три шкалы: регрессивная, прогрессивная и так называемая плоская. Сегодня мы озвучили необходимость в целом справедливой эффективной ставки. Для 90% населения ничего не изменится, если эту норму одобрят. Эта норма коснется людей, которые получают заработную плату выше 10 минимальных заработных плат (МЗП) или выше 850 тысяч тенге. (…)

Сейчас (…) если человек получает 100 тысяч тенге или 150 тысяч тенге и до 850 тысяч тенге - у него удерживаются 2%. Если человек получает выше 850 тысяч тенге, допустим 1,5 миллиона тенге, то мы взимаем с него ставку страховую только с 850 тысяч тенге (10 МЗП). Теперь справедливость будет в том, чтобы все платили по 2% вне зависимости от объема своей заработной платы", – заявила министр.

У министра здравоохранения спросили – означает ли это, что богатые казахстанцы теперь будут платить больше по ОСМС.

"Они будут платить тоже 2%, но они же получают больше, поэтому в процентном соотношении это будет больше (сумма взноса – прим. ред.)", – пояснила министр.

Напомним, ранее экс-глава Минздрава Ажар Гиният также упоминала о планах ввести изменения в ОСМС "для богатых".

Позже мы объясняли, что повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку.

В Фонде социального медстрахования приводили такой пример:

у человека с зарплатой в 300 тыс. тенге размер взноса составляет 6 тыс. тенге, то есть стандартные 2%;

если зарплата 1,5 млн тенге, то в учет сейчас берется только 850 тыс. тенге, а размер взноса составляет 17 тыс. тенге, то есть 1,1% от дохода;

при зарплате в 3 млн тенге размер взноса также останется 17 тыс. тенге, но его доля от дохода составляет всего 0,6%.

"В справедливой системе люди с низкими доходами не должны платить больше, чем люди с большими доходами", – объясняли в фонде.

На данный момент в Казахстане верхняя граница доходов, из которых необходимо отчислять процент платы за ОСМС, составляет 10 МЗП, или 850 тыс. тенге в 2024 году.

Добавим, по информации на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования действует с 1 января 2020 года.

Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно.

В перечень ОСМС входят: