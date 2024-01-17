Порог верхнего предела по ОСМС: будут ли богатые вносить больше, рассказала глава Минздрава

Министр здравоохранения Ажар Гиният сегодня в кулуарах мажилиса рассказала, какие изменения могут внести в систему обязательного соцмедстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что Минздрав вносил предложение по снятию порога по заработной плате на взносы по ОСМС. К слову, сейчас этот порог составляет около 700 тыс. тенге. Выше данного показателя человек сумму в Фонд соцмедстрахования не вносит.

"Данная норма также Минздравом инициирована в прошлом году – было 600 тысяч, в этом году уже 800 тыс. Чтобы порог верхнего предела снять, если люди зарабатывают миллион, чтобы также больше и вносили в рамках ОСМС – это такая социальная система, эта норма также продвигается, будем в этом году эти нормы вносить в парламент", – рассказал министр здравоохранения Ажар Гиният.

Напомним, что с начала этого года в Казахстане выросла максимальная сумма, с которой вычитаются деньги на ОСМС, до 850 тыс. тенге.

Добавим, по информации на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования действует с 1 января 2020 года. Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно.

В перечень ОСМС входят: