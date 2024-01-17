Порог верхнего предела по ОСМС: будут ли богатые вносить больше, рассказала глава Минздрава
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Министр здравоохранения Ажар Гиният сегодня в кулуарах мажилиса рассказала, какие изменения могут внести в систему обязательного соцмедстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что Минздрав вносил предложение по снятию порога по заработной плате на взносы по ОСМС. К слову, сейчас этот порог составляет около 700 тыс. тенге. Выше данного показателя человек сумму в Фонд соцмедстрахования не вносит.
"Данная норма также Минздравом инициирована в прошлом году – было 600 тысяч, в этом году уже 800 тыс. Чтобы порог верхнего предела снять, если люди зарабатывают миллион, чтобы также больше и вносили в рамках ОСМС – это такая социальная система, эта норма также продвигается, будем в этом году эти нормы вносить в парламент", – рассказал министр здравоохранения Ажар Гиният.
Напомним, что с начала этого года в Казахстане выросла максимальная сумма, с которой вычитаются деньги на ОСМС, до 850 тыс. тенге.
Добавим, по информации на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования действует с 1 января 2020 года. Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно.
В перечень ОСМС входят:
- медицинская помощь в амбулаторных условиях (диагностика и лечение заболеваний);
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП), а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них;
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медпомощь в стационарных условиях в плановой форме;
- специализированная помощь в стационарных условиях в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара;
- медицинская реабилитация.
- патологоанатомическая диагностика.
- подготовка посмертного донора.
- обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2056000-porog-verhnego-predela-po-osms-budut-li-bogatye-vnosit-bolshe-rasskazala-glava-minzdrava/