Могут ли перестать проверять мобильные переводы до 1 млн тенге, ответили в МНЭ

Вице-министра МНЭ в кулуарах сената спросили, могут ли изменить порог для проверки мобильных переводов, как это предложил вчера депутат мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть такое предложение, оно тоже обсуждается. Рассматриваются разные варианты, чтобы эта проблема решилась, чтобы снять обеспокоенность бизнеса, а с другой - чтобы и бюджет не терял те доходы, которые должен получать. У нас срок внесения нового налогового кодекса - май. Совсем немного времени осталось. В мае мы получим проект нового НК - он все охватывает, а это (мобильные переводы - прим. ред) - это только малая часть", - заявил Жаксылыков.

Также он прокомментировал информацию Нацбанка о том, что в Казахстане сократилось число мобильных переводов после заявления об их проверках - в банки даже пришлось подвозить наличность.

"Вы сами сказали о том, что Нацбанк сказал, что приходится чаще подвозить кэш. Но вот больше мы эффекта негативного никакого не чувствуем на сегодняшний момент. Понятно, что есть часть предпринимателей, которая перешла на нал, но они несут сейчас потери, потому что клиенты привыкли к удобству и привыкли к безналу. Большинство из их клиентов уже не вернется к налу. И они выбирают из тех предпринимателей, те, которые представляют услуги безнала. Поэтому клиенты голосуют вот таким образом. Я думаю, что предприниматели многие адаптируются и также вернутся к безналу", - заявил вице-министр.

Отметим, накануне депутат Азат Перуашев предложил перестать тотально контролировать мобильные переводы в Казахстане. По его словам, нужно вести критерий только на уровне микробизнеса для переводов более 1 млн тенге в месяц.

Еще одно предложение депутата - пересмотр обязательных платежей для бизнеса. Перуашев заявил, что в их числе около 90 видов обязательных платежей, которые затем используются неэффективно и "скрытно для общества".

Также напомним, если ранее сообщалось, что "заподозрить" предпринимательскую деятельность могут при проведении более 100 мобильных переводов в течение трех месяцев, то теперь в МНЭ обозначали общую сумму этих переводов - не более трех минимальных заработных плат (МЗП), или 255 тыс. тенге.

На днях Нацбанк заявил о сокращении объемов мобильных переводов.