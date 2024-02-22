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30 лет независимости Казахстана

"Появилось много зомби-компаний": Ашимбаев раскритиковал меры господдержки бизнеса в Казахстане

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Девушки за ноутбуками в офисе
Работа. Иллюстративное фото: pexels.com

Спикер сената Маулен Ашимбаев прокомментировал сегодня исследование Всемирного банка об экономике Казахстана в период с 2012 по 2022 год, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер сената Маулен Ашимбаев обратил сегодня внимание на исследование Всемирного банка "Зима 23-24".

"Очень интересное исследование, хотя там много стандартных вещей. Там есть разделы, которые достаточно глубоко анализируют наши экономики, и в том числе состояние бизнеса. Это представляет интерес. Они на несколько проблем нашего бизнеса и экономики указывают.

В частности, о том, что у нас на протяжении 10 лет – с 2012 по 2022 год – фактически отсутствовала производительность факторов производства. То есть у нас была фактически нулевая производительность в экономике", – заявил он.

По его словам, это является достаточно сильным показателем.

"Получается, что экономика как-то на плаву держалась, может быть, расширялась в каких-то направлениях, но в то же время у нее не было эффективности и производительности. Соответствующие цифры там приводятся, и я думаю, что правительство должно изучить эти данные", – рекомендовал он кабмину.

Указал Ашимбаев и на уменьшение в отношении ВВП с 26% до 23% за последние 10 лет капиталовложения, то есть затрат на закупку основных средств.

"Очень интересный вывод о ней делают о том, что с одной стороны масштабная, но с другой стороны – негибкая государственная поддержка, в том числе через фонд "Даму". Такая поддержка привела к появлению большого количества "зомби-компаний" в нашей стране. То есть они как зомби выживают и держатся на плаву благодаря государству, но они не развиваются и не идут вперед. То есть сегодня у нас бизнес – это такого рода компании, которые держатся на плаву, но не развиваются", – пояснил спикер сената.

В этой связи он рекомендовал правительству пересмотреть меры господдержки бизнеса.

"Наша государственная поддержка должна быть направлена на поддержку тех компаний, которые стремятся к росту и повышению производительности, к внедрению инновационных технологий, то есть к следующему циклу в своем развитии. Если этого не будет, то эти полуживые компании, которые на бюджетных тендерах сидят, какие-то субсидии получают, они не дают возможности для появления новых компаний.

В целом мы должны смотреть такого рода исследования и брать их на вооружение в определенной части. Государственная поддержка должна быть более гибкой, эффективной и действенной. Количество неэффективных и живущих только за счет бюджета предприятий, конечно, нельзя поддерживать, в конце концов банкротство – это тоже механизм очищения экономики и появление новых компаний", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Отметим, что доклад, о котором говорит спикер сената, был опубликован несколько дней назад. В нем аналитики Всемирного банка назвали 2012-2022 годы для экономики Казахстана "потерянным десятилетием". В документе отмечалось, что со времени обретения независимости страна добилась внушительного экономического роста, который привел к повышению уровня жизни и сокращению бедности.

Напомним, в ноябре прошлого года экс-глава МНЭ Алибек Куантыров озвучил прогноз социально-экономического развития страны на 2024 – 2028 годы.

Между тем в начале февраля правительство Казахстана спрогнозировало рост экономики в текущем году на уровне не менее 5,3%. В прошлом году данный показатель составил 5,1%.

Недавно спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что для развития такой большой территории, как Казахстан, число жителей страны должно увеличиться до 30-40 млн человек. Обеспечить увеличение населения, по его мнению, нужно как за счет внутренней миграции внутри страны, так и за счет внешней миграции в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2062415-poyavilos-mnogo-zombi-kompaniy-ashimbaev-raskritikoval-mery-gospodderzhki-biznesa-v-kazahstane/

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