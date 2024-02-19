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30 лет независимости Казахстана

Всемирный банк назвал 2012-2022 годы "потерянным десятилетием" для Казахстана

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Отчет лежит на столе
Графики. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аналитики Всемирного банка назвали 2012-2022 годы для экономики Казахстана "потерянным десятилетием". Такие данные озвучены в докладе банка об экономике РК, передает NUR.KZ.

Как отмечается в докладе, со времени обретения независимости Казахстан добился внушительного экономического роста, который привел к повышению уровня жизни и сокращению бедности.

"Успех был построен на основе первого поколения рыночных реформ, проведенных после обретения независимости, когда были устранены торговые барьеры, была приватизирована большая часть государственных активов, а нефтегазовый сектор был открыт для иностранных инвесторов.

Перспективы новообретенного благосостояния, основанного, главным образом, на энергетическом сырьевом секторе, стали двигателем экономического роста. Меньше чем за тридцать лет подушевой ВНД вырос в семь раз, и сейчас на долю страны приходится почти две трети ВВП Центральной Азии, а в 2006 году Казахстан приобрел статус страны с доходом выше среднего уровня. Рост сопровождался улучшением жизненного уровня и снижением уровня бедности", - говорится в докладе.

Между тем, ранние периоды экономического успеха, как считают аналитики, скрывают в себе уязвимые стороны и коренную проблему, с которой сталкивается Казахстан. Сдержанные показатели роста Казахстана могут быть обусловлены сочетанием факторов низкой производительности и основополагающих структурных недостатков экономики.

"Наиболее очевидный недостаток проявляется в капитальных инвестициях, которые сократились с 26% ВВП в среднем до 2007 года до менее 23% в последнем десятилетии.

Банковский кризис 2008-2009 годов помешал потоку кредитования для компаний, а пониженный спрос, вероятно, повлиял на стимулы для инвестиций и инноваций. В реальном значении запас кредитования для бизнеса в 2022 году был примерно на 35% меньше уровня 2007 года.

Следовательно, после значительного увеличения в среднем на 4,5% в год в 2000-2007 годах, прирост совокупной производительности факторов производства снизился до 0,9% в год в 2012-2022 годах.

В то время, как замедление роста производительности является глобальной тенденцией, отсутствие роста производительности в Казахстане на протяжении десяти лет представляет серьезную проблему. В сущности, это было "потерянным десятилетием" для Казахстана", - отмечается в докладе.

По мнению аналитиков банка, если не уделить приоритетное внимание экономическому росту и решительным структурным реформам в стране, Казахстан может остаться в постоянном стагнирующем состоянии.

"Необходимо сосредоточиться на реализации реформ, ориентированных на рост и повышение производительности, чтобы повысить экономические стандарты Казахстана до уровня более богатых стран в когорте высокого уровня дохода", - отмечается в докладе.

Как сообщается на официальном сайте Всемирного банка, организация управляется как своего рода кооперативное общество, акционерами которого являются 189 стран-членов.

Группа Всемирного банка является крупнейшим источником финансовой и технической помощи, оказываемой развивающимся странам по всему миру. Она состоит из пяти уникальных организаций, каждая из которых разделяет общую цель сокращения масштабов бедности и содействия устойчивому развитию.

ВБ поддерживает развивающиеся страны, предоставляя рекомендации и экспертизу в области развития, проводим исследования и оказываем техническую помощь. Результаты аналитической работы подкрепляются финансовыми услугами, что позволяет странам принимать взвешенные и информированные решения в области развития.

Ранее сообщалось о том, то в Казахстане экономика растет, но не для всех. По мнению аналитиков, данные по экономическому развитию страны показывают рост в 5,1% в 2023 году. Однако реальные доходы граждан снизились, несмотря на номинальное увеличение.

Добавим, что Всемирный банк раскритиковал процедуру банкротства в Казахстане. Эксперты считают, что казахстанский метод решения проблемных задолженностей недостаточно эффективен и требует доработки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2061666-vsemirnyy-bank-nazval-2012-2022-gody-poteryannym-desyatiletiem-dlya-kazahstana/

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