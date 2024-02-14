Запретить защиту интересов олигархов в Казахстане предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров заявил, что в Казахстане нужно развивать массовое предпринимательство, однако сделать это мешают олигархи из "прошлой системы", передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Саиров отметил, что задача нового правительства Казахстана – повышение экономической активности страны и населения. Для этого нужно усилить интерес казахстанцев к предпринимательству через льготное кредитование, льготы на освоение земель, доступ к технологиям.

По его мнению, этому препятствует сохраняющаяся в стране монополия в бизнесе.

"Во время "старого" Казахстана определенная группа эксплуатировала сырьевую финансовую отрасль страны и недобросовестно получала крупные гостендеры в области строительства, авто и железных дорог и других крупных проектов.

Граждане в Казахстане сталкиваются с неравенством возможностей из-за олигархов. Эту тенденцию нужно остановить. Это не позволяет тысячам граждан заняться предпринимательством.

Мы знаем, что в 90-е года через черный рынок олигархами становились Машкевич и другие – они использовали теневые схемы. Пришло время создать "национальную буржуазию", которая ориентируется на интересы народа. Пришло время изменить экономические корни олигархов. Справедливое и честное предпринимательство в Казахстане должно стать аксиомой", – заявил Саиров.

Для этого, по мнению депутата, нужно запретить защиту экономических интересов олигархов, которые стали "наследниками прошлой системы".

Крупные тендеры при этом надо направить на повышение потенциала нового честного поколения бизнесменов. Политика государства же должна быть направлена на формирование навыков массового бизнеса, и для этого необходимо открыть бесплатные курсы.

Напомним, еще в мае прошлого года депутат Аскар Садыков заявил о десятках фирм-посредников в энергетической отрасли, которые собирают с казахстанцев мзду. По его мнению, они могут быть связаны с олигархами "старого Казахстана".

А в декабре депутат Анас Баккожаев выступил с критикой в адрес владельцев крупных торговых точек.

"Олигархи, которые находятся у нас в списке Forbes, создали государство в государстве. Аренда бутиков раньше если составляла 4 тыс. тенге за квадратный метр, то сейчас – более 21 тыс. тенге, то есть рост составляет в пять раз. В итоге растут цены на одежду из года в год. В 2018 году цены были намного ниже, чем сейчас", – заявил он.