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30 лет независимости Казахстана

Доллар поднялся выше 450 тенге

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Доллары и тенге
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США вырос почти на 1,60 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 451,24 тенге. Таким образом, доллар подорожал на 1,60 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 447,1-451,1 тенге, продажа – 452,5-453,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 447,1-449,5 тенге, продажа – 453,1-453,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 450,9-451,5 тенге, продажа – 452,3-453,3 тенге;
  • в Астане: покупка – 449,5 тенге, продажа – 453,5 тенге.

Напомним, что в конце января курс доллара упал более чем на 1,5 тенге и стоил 448,17 тенге.

При этом ранее независимые финансовые аналитики высказывали мнение о том, что в этом году тенге сильно укрепится. Эксперты считают, что доллар к концу года подешевеет до 400 тенге. Отмечается, что это может произойти, если Федеральная резервная система США будет снижать ставки.

Также Нацбанк озвучил ожидания по курсу тенге.

"Мы не прогнозируем никаких ярких, резких изменений курса нацвалюты ни в сильную, ни в слабую сторону. Надеемся, он сохранит свою стабильность, которую пока он демонстрировал", – заявил Тимур Сулейменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2058880-dollar-podnyalsya-vyshe-450-tenge/

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