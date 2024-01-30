Доллар подешевел на бирже в Казахстане
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По итогам прошедших торгов на Казахстанской фондовой бирже курс американского доллара упал более чем на 1,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.
На данный момент один доллар США в Казахстане стоит 448,17 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта "потеряла" 1,67 тенге.
По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 444,65-448,3 тенге, продажа – 449,8-450,65 тенге;
- в Астане: покупка – 444,65-446 тенге, продажа – 449,8-450,65 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 448,3-448,7 тенге, продажа – 449,8-450,5 тенге;
- в Астане: покупка – 442,5-446,5 тенге, продажа – 450,5 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2058065-dollar-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane/