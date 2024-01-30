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Доллар подешевел на бирже в Казахстане

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Доллары и тенге
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По итогам прошедших торгов на Казахстанской фондовой бирже курс американского доллара упал более чем на 1,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

На данный момент один доллар США в Казахстане стоит 448,17 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта "потеряла" 1,67 тенге.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 444,65-448,3 тенге, продажа – 449,8-450,65 тенге;
  • в Астане: покупка – 444,65-446 тенге, продажа – 449,8-450,65 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 448,3-448,7 тенге, продажа – 449,8-450,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 442,5-446,5 тенге, продажа – 450,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2058065-dollar-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane/

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