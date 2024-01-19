Нацбанк озвучил ожидания по курсу тенге

Сегодня на брифинге председатель Нацбанка Тимур Сулемейнов прокомментировал возможность прогноза курса тенге на предстоящий период, передает корреспондент NUR.KZ

"Что касается курса – много раз говорили, еще раз хотим сказать, что мы курс не прогнозируем, потому что курс формируется под влиянием спроса и предложения. Мы продаем трансферты из Нацфонда на рынке, и это влияет на курс, но об этом мы говорим заранее.

У нас есть информационное сообщение, которое публикуется в СМИ, направляется в банки и всем участникам валютного рынка – они знают, сколько мы продадим в этом месяце, и всегда мы продаем равномерно. Поэтому это не интервенции, мы не играем с рынком. Они знают, что это постоянный фактор предложения, то есть наша конвертация валютных активов Нацфонда. Поэтому по курсу у нас прогноза нет, он рыночный.

Что хотел бы сказать: мы не прогнозируем никаких ярких, резких изменений курса нацвалюты ни в сильную, ни в слабую сторону. Надеемся, он сохранит свою стабильность, которую пока он демонстрировал", – заявил Сулейменов.

Отметим, что по данным Нацбанка курс доллара в Казахстане на данный момент составляет 451,8 тенге, евро – 491,65 тенге, рубля – 5,1 тенге.

При этом ранее независимые финансовые аналитики высказывали мнение о том, что в этом году тенге сильно укрепится. Эксперты считают, что доллар к концу года подешевеет до 400 тенге. Отмечается, что это может произойти, если Федеральная резервная система США будет снижать ставки.

Однако отметим, что за прошедший год курс доллара к тенге переживал колебания.

Так, согласно графику Нацбанка, 19 января 2023 года один доллар в Казахстане стоил 464,34 тенге. Максимального значения доллар достигал в сентябре прошлого года, когда составлял 482,77 тенге, минимальное было в марте – несколько дней стоимость доллара составляла 431,08 тенге.