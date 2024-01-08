Новый метод расчета МЗП появится в Казахстане: как это будет работать

В Казахстане планируют внедрить новую методику расчета минимального размера заработной платы. Проект закона опубликовали для публичного обсуждения на портале "Открытых НПА", передает NUR.KZ.

Согласно проекту постановления правительства, предлагается утвердить следующую методику по определению МЗП в Казахстане.

Так, для осуществления расчета минимального размера месячной заработной платы будут использоваться следующие параметры:

веса и доли, выраженные в процентах от медианной заработной платы в стране, которая будет отражать требование по достаточности (в %);

веса и доли, выраженные в процентах от средней производительности труда, отражающая платежеспособность предприятий (в %).

При этом медианная заработная плата в данном случае это размер зарплаты, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной;

Тогда как производительность труда – показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов, представляющий собой соотношение объема производства и затрат трудовых ресурсов.

Кроме того, для определения весов и доли медианной заработной платы и производительности труда будет производиться анализ, состоящий из трех этапов:

анализ тенденций отдельных экономических, трудовых и социальных показателей, которые важны для расчета размера МЗП;

моделирование последствий изменения МЗП на отдельные экономические, трудовые и социальные конечные результаты;

оценка последствий действующей МЗП.

"Для расчета минимального размера месячной заработной платы используются фактические данные по медианной заработной плате и производительности труда за предыдущий год.

Размер медианной заработной платы и показатель производительности труда за предыдущий год определяется на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", – говорится в документе.

Проект закона будет находиться на публичном обсуждении до 19 января 2024 года.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно о том, что минимальную зарплату планируют определять по новой методике в Казахстане. В рамках этого плана был подготовлен проект методики определения размера МЗП в стране.

В июле в Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что методика уже согласована.

Кроме того были направлены на согласование в Администрацию президента РК поправки в Трудовой кодекс. Отмечалось, что после их одобрения начнется реализация соответствующих изменений в законодательство республики.

Подчеркивалось, что, согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ), МЗП должна быть не меньше 50% от медианной зарплаты. При этом в развитых странах мира она составляет порядка 55%, а в развивающихся – 67%.

В конце декабря министр труда Светлана Жакупова отмечала, что данная методика будет разработана в 2024 году.

"Основной посыл этой методики в том, что будут использоваться медианная зарплата и производительность труда – то, чего не было до сегодняшнего дня. Соответственно, в зависимости от того, какая производительность будет в Казахстане, какая будет медианная зарплата, и от этого будет зависеть МЗП. В следующем году мы будем ее разрабатывать", – говорила она.