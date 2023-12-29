Почему таксопарки перестанут субсидировать, рассказали в Минэкономики

В Казахстане таксисты заявили о возможном повышении цен на услуги из-за пересмотра правил субсидирования. В МНЭ ответили на запрос корреспондента NUR.KZ и рассказали, что именно изменится и для чего.

Ранее в профсоюзе такси заявили, что Министерство национальной экономики пересмотрело правила субсидирования. Изменения приведут к отмене субсидий лизинговых авто, которые приобретает таксопарк, отметил тогда исполнительный директор профсоюза такси Нуркен Тажибай. Тогда таксисты заявили о возможном поднятии цен на извоз из-за нововведений.

В ответе на официальный запрос корреспондента NUR.KZ в Министерстве сообщили, что инструмент субсидирования ставки вознаграждения по кредитам предпринимателей реализуется с 2010 года. Его ввели, чтобы удешевить кредиты и снизить финансовую нагрузку предпринимателя, а заодно простимулировать банки второго уровня в предоставлении финансирования в несырьевые сектора экономики.

"С момента реализации инструмента субсидирования поддержано порядка 95 тысяч проектов на общую сумму кредитов 5,9 трлн тенге. Субсидий по этим займам выплачено в размере 673,7 млрд тенге. С учетом антикризисных мер в период пандемии были сняты отраслевые ограничения по многим видам услуг, в связи с чем наблюдается дефицит бюджетных средств", - ответил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Сейчас наблюдается обратный эффект от применения инструмента субсидирования, отметил вице-министр.

"Во-первых, нарушается динамика конкуренции, из-за субсидий от государства обеспечивается льготная ставка по кредитам, при этом кредитование по коммерческим ставкам становится непривлекательным для заемщиков.

Во-вторых, эти интервенции влияют на диапазон процентных ставок, искажают структуру ценообразования и приводят к ухудшению стимулов в финансовом секторе.

В-третьих, постоянные финансовые вливания в предприятия не стимулирует их к экономическому росту и повышению конкурентоспособности", - сообщил в письменном обращении Тимур Жаксылыков.

В Министерстве отметили, что для поддержания равных правил игры и способствования здоровой конкуренции, проводится работа по пересмотру системы мер государственной поддержки с обеспечением поэтапного перехода от нерыночных механизмов, в том числе от субсидирования к гарантированию и другим мерам нефинансовой поддержки.

"Постепенный переход от инструмента субсидирования будет сопровождаться предоставлением гарантий по кредитам. Мировой опыт показывает, что инструмент гарантирования является наиболее эффективной мерой и решает главную проблему бизнеса - это нехватка залогов перед банками. Инструмент гарантирования будет усовершенствован, в частности, перечень ОКЭД будет пересмотрен в сторону расширения", - сообщили в МНЭ.

Основной акцент мер господдержки преимущественно будет направлен на проекты в сферах обрабатывающей промышленности, переработки в АПК и высокотехнологичных услуг в зависимости от уровня высокотехнологической сложности и категории бизнеса.

"Вместе с тем вопрос исключения из классификатора видов экономической деятельности таких пунктов, как "Деятельность такси" и "Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств" был неоднократно обсужден с депутатами парламента РК, представителями НПП "Атамекен", отраслевыми ассоциациями и предпринимателями.

С учетом того, чтобы предприниматели отрасли могли заранее изменить действующую модель бизнеса либо запланировать новые бизнес-проекты с учетом мер господдержки, а также имеющийся социальный характер, связанный с трудоустройством водителей, предложение по сохранению указанных видов деятельности в краткосрочном периоде поддержано.

При этом проекты предпринимателей должны быть направлены на приобретение легковых автомобилей отечественных производителей стоимостью не более 10 млн тенге за одну единицу", - говорится в ответе МНЭ.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких условиях приходится работать алматинским таксистам.